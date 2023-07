Primarul comunei Horodnic de Sus, liberalul Valentin Luță, a primit aprecieri din partea președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, care a participat astăzi la inaugurarea a trei obiective noi de investiții arătînd că ”astfel de exemple de primari fac cinste județului Suceava”.

”O zi de succes pentru administrația publică liberală, un mandat de succes pentru primarul liberal, Valentin Luță de la Hordodnic de Sus. Am participat astăzi la inaugurarea a încă 3 obiective noi de investiții în Horodnic de Sus sub mandatul primarului Valentin Luță. O primărie nouă, în care stilul autentic bucovinean, cu lavița veche și laiceru de pe perete, este îmbinat cu birourile moderne, europene, gata pentru a veni în sprijinul populației. O cantină socială unde Primăria acordă o masă caldă și elevilor de la Școala Generală din comună în timpul anului școlar și o clădire a poștei care era dărăpănată și acum arată impecabil, cu spații de servicii publice pentru populația locală. Nu demult la primarul Luță am participat la inaugurarea dispensarului medical. Acolo s-a renovat din temelii și s-a modernizat o casă de cultură unicat în județul Suceava, s-au modernizat școli și grădinițe, s-au făcut investiții în apă și canalizare și, mai nou, are proiectul de aducțiune gaz metan pentru populația din Horodnic de Sus. Sunt și multe alte realizări, printre care parcul industrial din apropierea orașului Rădăuți, iar toate aceste îl fac pe primarul Luță un primar foarte eficient și iubit de populația de la el de acasă. De față, în semn de respect, au fost mai mulți primari, de la Rădăuți, Vicovu de Sus, Arbore, Horodnic de Jos, Iaslovăț, Bilca, Marginea, precum și Consulul Onorific al Republicii Coreei de Sud, Dumitru Mihalescul și prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan.

Astfel de exemple de primari fac cinste județului Suceava și din fericire avem multe astfel de exemple indiferent de culoarea politică care au schimbat la față județul Suceava în parteneriat cu Consiliul Județean Suceava”, a declarat Flutur.