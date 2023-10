Gigi Becali e necruțătoar cu Irinel Columbeanu. Latifundiarul din Pipera nu este dispus să dea bani ca să acopere cheltuielile lui Columbeanu de la azil, cum a făcut în cazul Zinei Dumitrescu, potrivit click.ro. Becali a avut, însă, un sfat prețios pentru Iri și l-a îndemnat la cine să apeleze în situația disperată în care a ajuns.

„Eu cred că totuși Monica și fata lui îl vor ajuta. Nu cred că îl vor lăsa așa, iar cineva cred că îi plătește azilul ăla, că nu oricine se duce la un asemenea azil. Pe Zina am ajutat-o atunci că săraca ajunsese foarte rău, dar eu refuz să cred că Irinel chiar nu mai are nici măcar doi lei. Vezi, în viața asta trebuie să ai mare grijă cum îți administrezi averea”, a spus Gigi Becali, conform ProSport.

„Voi credeți că eu nu puteam să sparg banii în petreceri, pe yacht-uri sau să îmi iau vreun avion? Și puteam să îmi cumpăr și yacht. Și acum pot, dar tată, eu sunt Gigi Becali și știu ce vreau de la viață. Totuși, eu cred că măcar o femeie sau două, mă refer la cele care au fost în viața lui Irinel îl pot ajuta! Voi mă întrebați dacă îl ajut eu, dar cu ce să îl ajut? Spuneți-mi voi. Eu cred că și Romanița îl mai poate ajuta, poate că l-a și ajutat în trecut. Însă, da, e trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci. Treaba e că, dacă nu ai grijă de tine, viața te aduce unde te aduce”, a concluzionat, cât se poate de acid, Gigi Becali.

Sursa foto: Facebook

