După aproape doi ani de când a filmat pentru pelicula „Odată pentru totdeauna” iată că s-a lansat filmul în cinematografe, iar Gina Pistol (41 de ani) a participat la premiera de gală de la Băneasa, unde a venit însoțită de Smiley, care are un rol principal în film, scrie click.ro.Click! a profitat de ocazie și a stat de vorbă cu vedeta, care la un an de la naștere arată senzațional și nici nu zici că a născut.

Hello, Gina. Nu pot să nu remarc că arăți senzațional. Ce faci pentru asta?

Crezi? Mulțumesc! Să știi că mai am de lucru. Am făcut doar 10 antrenamente cu Carmen Fit. Și am ținut dietă. După care, am avut o perioadă când n-am mai putut să mă antrenez, iar acum am început filmările.

Faci de toate. Ai jucat în filmul „Odată pentru totdeaauna”… S-au întâlnit talentele între ele, tu și Smiley.. Cum a fost să joci în filmul ăsta?

Este mult spus „joc”. Am avut un rol foarte mic. Oricum, l-am însoțit pe Andrei la filmări. Era în perioada când eram însărcinată. Îl însoțeam pe Andrei pentru că o mare parte din filmări au avut loc în țară și mie îmi place să vizitez, să călătoresc. Și la studio merg la el, îmi place să casc ochii. Și, cred că, cumva, Iura Luncașu, regizorul filmului, dacă m-a văzut că sunt pe acolo, a zis „hai, mă, nu vrei, uite, mai am un rol, așa, vrei?”, zic „da, cum să nu?”.

Te întorci la „Chefi la cuțite”?

Mi-e foarte dor de colegii mei. Îi urmăresc cu drag acum, pentru că pe sticlă e „Chefi fară limite”, la Antena 1. Mi-e foarte dor de toate proiectele mele. În același timp, când plec mult timp de acasă, mi-e foarte dor de fiica mea. Încerc să le împart pe toate.

Îți mai doreșți un copil?

Cum vrea Dumnezeu. Și așa mă simt binecuvântată cu acest copil. Mi se pare că i-aș forța mâna. El așază lucrurile așa cum e mai bine.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/dezvaluiri-click-gina-pistol-mama-pentru-a-doua-411818.html