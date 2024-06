Glissando Garden Center, companie din sectorul Home&Garden din Romania si cea mai mare din Vestul tarii specializata in comertul cu flori, plante si articole de gradina, a debutat astazi, 3 iunie, pe piata AeRO a Bursei de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier GGC. Este a treia companie care se listeaza la bursa de la inceputul anului si a doua pe piata AeRO.

„Fiecare companie care vine la bursa, fie prin intermediul unui IPO, plasament privat sau printr-o listare tehnica, reprezinta un plus pentru piata si pentru investitori. Ii uram bun venit echipei Glissando Garden Center pe piata AeRO, locul potrivit pentru companiile in etapa de crestere, si ii incurajam sa foloseasca toate mecanismele de finantare pe care piata de capital le ofera, pentru a-si valorifica la maximum prezenta la bursa si pentru a dezvolta afacerea”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Suntem mandri si bucurosi sa facem pasul spre piata de capital din Romania si sa ne alaturam companiilor listate la Bursa de Valori Bucuresti. Acest demers reprezinta o etapa importanta in evolutia si dezvoltarea companiei noastre si suntem increzatori ca ambitille si planurile noastre vor putea fi sustinute si prin piata de capital. Din pozitia de lider al dezvoltarii unui concept modern de home & gardening in Romania, vom continua sa ne adresam nevoilor in crestere ale clientilor nostri pentru produse si solutii care sa le infrumuteseze ambientul. Strategia noastra este sa dezvoltam calitatea produselor si serviciilor, sa crestem expunerea noastra nationala, astfel incat sa oferim o valoare cat mai mare actionarilor nostri”, a declarat Ioan Biianu, Director General si fondator Glissando Garden Center.

Debutul la bursa al Glissando Garden Center are loc in urma unei listari tehnice, realizata cu sprijinul Goldring.

„Listarea tehnica a Glissando Garden Center – o companie cu un model de business validat – aduce un plus la BVB in primul rand prin faptul ca poate apropia de zona investitiilor bursiere un bazin important de investitori potentiali in persoana clientilor sai si a celorlalti stakeholderi, de la angajati cheie la parteneri. De asemenea, salutam reprezentarea unui nou domeniu la bursa, home&garden, un sector in topul preferintelor consumatorilor odata cu fenomenul <gradinaritului urban> pe care pandemia l-a accentuat si l-a transformat in tendinta. Felicitari Glissando Garden Center, felicitari domnului Ioan Biianu pentru viziune, si asteptam sa vedem apropierea de bursa si pentru celelalte companii, cu rezultate si evolutii laudabile, din familia brandului Glissando”, a declarat Virgil Zahan, Director General Goldring.

Glissando Garden Center si-a inceput activitatea in 2011, avand in spate un istoric al brandului Glissando care dateaza din 1991. In 2015, dupa o investitie de 6 milioane de euro, compania a deschis in Timisoara primul hypermarket din tara specializat in comertul cu flori, plante, articole de gradinarit si produse pentru protectia plantelor, desfasurat pe o suprafata de 6.000 mp. In prezent, compania are doua magazine sub conceptul Garden Center, al doilea fiind in Lovrin, judetul Timis, cu o suprafata de 800 mp. Compania a inregistrat in 2023 vanzari de 22,3 milioane lei si un profit de 923.490 lei, conform Memorandumului de listare. Compania este detinuta de Ioan Biianu in calitate de actionar majoritar, cu 80,11% din actiuni, restul de 19,89% de actiuni fiind detinute de persoane fizice.