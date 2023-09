Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comuna Satu Mare a intrat în posesia unei autoutilitare de stingere a incendiilor cu o capacitate de 15 tone. Asta grație unei sponsorizări de 150.000 de euro primită de la compania Egger România. Primarul Toader Adrian Lavric a subliniat că autospeciala achiziționată din țară a costat 120.000 de euro fără TVA și că restul de bani până la 150.000 de euro vor fi folosiți pentru lărgirea garajului și pentru achiziționarea de echipamente necesare pompierilor voluntari.

Autospeciala dotată cu sprijinul ISU Rădăuți, va fi folosită pentru intervenția în situații de urgență din Satu Mare și Țibeni, până la sosirea pompierilor de la Detașamentul ISU din Rădăuți. Astfel vor fi reduse timpul de răspuns la intervenții și pagubele generate de incendii. ”Autospeciala a fost dotată după ce a fost evaluată împreună cu cei de la ISU Rădăuți și cu un evaluator autorizat cu motopompă nouă, motoferăstrău, drujbă, bormașină nouă cu baterie, flex cu baterie și scară cu două tronsoane adusă din Austria. Acum autospeciala este echipată complet conform normelor ISU. Ea are rodajul făcut. Are 134 de ore de funcționare și 10.000 de km. Dacă o luam nouă prețul era de 300.000 de euro plus că trebuia să așteptăm un an, un an și jumătate până la livrare. Este de capacitate foarte mare, aproape 15 tone. Nu are nicio primărie de comună din județ o autospecială de pompieri cu capacitate așa de mare. Este o realizare benefică pentru noi. Sper să nu fie cazul să intervenim dar în caz că se întâmplă situații avem cu ce interveni profesionist.”, a explicat Lavric.

El a spus că mașina va fi deservită de cinci angajați ai Primăriei și încă 25 de voluntari din Satu Mare și Țibeni. Primarul a arătat că cealaltă autospecială aflată în dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență are o vechime de 43 de ani fiind fabricată în anul 1979 iar reparațiile se fac foarte greu întrucât nu se găsesc piese de schimb. Primarul Lavric a ținut să mulțumească conducerii companiei Egger pentru că a răspuns prompt și fără ezitare în mod pozitiv la toate cererile de sponsorizare înaintate de Primăria Satu Mare. ”Mulțumesc conducerii companiei Egger, pentru toate sponsorizările făcute către comunitatea pe care o conduc și îmi doresc ca aceeași bună colaborare să fie și în viitor”, a spus Toader Adrian Lavric.