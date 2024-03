Gratuitate la școala de șoferi pentru 35 de tineri din medii defavorizate

prin programul Permis pentru viitor susținut de MOL România

și organizat de Fundația Pentru Comunitate

• Au fost selectați cei 35 de tineri, câștigători ai concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a ediții a programului Permis pentru viitor, care vor primi finanțare pentru școala de șoferi categoriile B, C/CE și D/DE;

• Finanțarea acordată de MOL România acoperă costurile școlii de șoferi și cheltuielile adiacente;

• În cadrul celor opt ediții anterioare ale Programului, 337 de tineri au beneficiat de sprijin financiar pentru școala de șoferi.

MOL România și Fundația Pentru Comunitate anunță rezultatele concursului de proiecte din cadrul celei de-a 9-a ediții a programului Permis pentru viitor, lansat la sfârșitul lunii noiembrie 2023. În urma evaluării celor 381 de proiecte înscrise, au fost selectați 35 de tineri din medii defavorizate, care au câștigat finanțare în valoare totală de 140.000 lei pentru acoperirea costurilor școlii de șoferi și a cheltuielilor adiacente. În decursul celor nouă ani de la lansarea Programului, 372 de tineri au beneficiat de sprijin financiar pentru școala de șoferi.

Persoanele interesate au avut două luni la dispoziție pentru a aplica, între 24 noiembrie 2023 și 24 ianuarie 2024, iar în total au fost depuse 381 de proiecte, un număr record al celor nouă ediții de până acum. Pentru obținerea finanțării, au candidat persoane care provin din 39 de județe și din capitală. Dintre cele 381 de cereri depuse, au fost 319 de solicitări de finanțare pentru obținerea permisului de conducere pentru categoriile B, BE și B adaptat, 51 pentru categoriile C și CE, 7 pentru D și DE, 3 pentru tractoare agricole și o solicitare pentru tramvai.

„Tinerii care provin din medii dezavantajate au provocări mai mari la intrarea pe piața muncii, iar posibilitățile materiale reduse îi pot împiedica să obțină calificările utile pentru poziții mai bune. Prin programul Permis pentru viitor susținem tinerii care sunt în situații dificile, punându-le la dispoziție resursele financiare de care au nevoie pentru a obține permisul de conducere pentru orice categorie. Astfel, le oferim un sprijin concret, și le facilităm accesul la un instrument simplu și eficient, care îi ajută să obțină o calificare cu ajutorul căreia pot concura cu șanse mai bune pentru locurile de muncă disponibile în piață. Permis pentru viitor este unul dintre programele tradiționale prin care MOL România sprijină oamenii din comunitățile din care face parte, iar noi ne menținem angajamentul de a investi în programe de impact ,” a declarat Gábor Mozga, CEO al MOL România.

Beneficiarii acestei ediții a programului Permis pentru viitor provin din 21 județe: Argeș, Bacău, Bihor, Botoșani, Brașov, Călărași, Cluj, Constanța, Covasna, Galați, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mureș, Satu Mare, Suceava, Timiș, Tulcea, Vrancea și din Municipiul București. Dintre cei 35 de beneficiari, 30 au obținut finanțare pentru a urma cursurile școlii de șoferi în vederea obținerii permisului de conducere la categoriile B, patru pentru categoria C/CE și un tânăr pentru categoria D/DE.

„Tinerii câștigători ai acestei ediții vor încheia un contract cu noi, după care vor alege câte o școală de șoferi din zona în care își au domiciliul. Vom stabili împreună termenul în care vor finaliza cursurile și se vor prezenta la examen. Ediția prin care aniversăm primul deceniu al Programului va avea loc la sfârșitul lunii noiembrie. Cei interesați se pot informa accesând website-ul Fundației Pentru Comunitate sau ne pot contacta telefonic”, a declarat András Imre, directorul executiv al Fundației Pentru Comunitate.

Lista proiectelor câștigătoare, a beneficiarilor acestei ediții a programului Permis pentru viitor, a fost publicată de către Fundația Pentru Comunitate și poate fi consultată aici.

Permis pentru viitor este al patrulea program organizat pe termen lung de Fundația Pentru Comunitate, și se încadrează în strategia de responsabilitate socială a MOL România, având scopul de a sprijini dezvoltarea comunităților locale. Permisul de conducere reprezintă un ajutor real pentru tinerii cu posibilități materiale reduse în accesul sau poziționarea pe piața muncii, în obținerea unui loc de muncă.

***

Despre programul Permis pentru viitor

Programul Permis pentru viitor este organizat de Fundația Pentru Comunitate din fondurile puse la dispoziție de MOL România. Prin acest program se acordă finanțarea necesară obținerii permisului de conducere pentru categoriile B, C sau D (incluzând tractoare agricole sau forestiere, troleibuze și tramvaie), în cazul tinerilor din medii defavorizate, cu vârstele cuprinse între 18 și 25 de ani, pentru care existența permisului este o condiție sau un avantaj în obținerea unui loc de muncă, ori un instrument benefic în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu în cazul celor care se află deja în activitate.

De la lansarea din 2015, programul Permis pentru viitor a fost premiat de două ori la nivel național: în cadrul Galei Societății Civile din 2018 și la Gala Romanian CSR Awards din 2017. Pe parcursul celor opt ediții ale Programului, 165 de tineri au obținut permis de conducere, iar 91 sunt programați pentru examen sau se află în diferite faze ale pregătirii, ori se înscriu la cursuri în acest an.

Despre MOL România

MOL România este o subsidiară a MOL Group și una dintre cele mai importante companii petroliere din România, cu o prezență de 29 ani pe piața autohtonă. MOL România are un portofoliu extins de produse și servicii în domeniul comerțului de carburanți, lubrifianți, produse petrochimice și bitum. În prezent, compania deține un număr de 238 de stații de servicii la nivel național, două depozite de carburanți la Giurgiu și Tileagd și un terminal GPL la Tileagd. MOL România are sediul social la Cluj-Napoca, sediul de business la București, un sediu administrativ la Arad și un număr de 258 de angajați proprii. În 2005, MOL România a fost prima companie petrolieră care a implementat un program de loialitate, care a evoluat constant, oferind o experiență digitalizată mereu îmbunătățită. Compania a investit în dezvoltarea infrastructurii de încărcare pentru posesorii de vehicule electrice, instalând puncte în 41 dintre stații, care în prezent pot deservi simultan 96 de vehicule electrice. MOL România este un membru activ al comunităților din care face parte și investește în programe de responsabilitate socială adresate educației, sportului, sănătății și mediului. Primul proiect de responsabilitate socială dezvoltat de MOL Romania pe plan local este programul Spații Verzi, care sărbătorește în 2024 cea de-a 18-a ediție. Datorită acestei inițiative, peste 250.000 de beneficiari au fost implicați în activități dezvoltate cu scopul de a-i ajuta să înțeleagă cum se pot implica, în plan personal, în protejarea naturii. Cea mai tânără inițiativă de responsabilitate socială a fost lansată în 2023, prin platforma de educație rutieră „Tu conduci! Familia are prioritate”, dezvoltată cu scopul de a atrage atenția asupra riscurilor din trafic și de a promova un comportament responsabil.

Despre Grupul MOL

Grupul MOL este o companie internațională integrată de petrol, gaze naturale, petrochimie și retail, cu sediul central în Budapesta, Ungaria. Are operațiuni în peste 30 de țări, o forță de lucru dinamică formată din 24.000 de angajați în întreaga lume și peste 100 de ani de experiență în industrie. Grupul MOL controlează trei rafinării și două unități petrochimice la nivelul managementului integrat al lanțului de aprovizionare în Ungaria, Slovacia și Croația. Compania are, de asemenea, o rețea de aproape 2.400 de stații de servicii în 10 țări din Europa Centrală și de Sud-Est. Activitățile de explorare și producție ale Grupului MOL sunt susținute de o experiență de peste 85 de ani în domeniul hidrocarburilor și 30 de ani în injecția de CO2. În prezent, activitățile de producție se desfășoară în 8 țări, iar cele de explorare în 10 țări.

MOL se angajează să își transforme operațiunile tradiționale bazate pe combustibili fosili într-un model de afaceri sustenabil, cu emisii scăzute de carbon, și aspiră să devină neutră din punctul de vedere la emisiilor de carbon nete până în 2050, contribuind totodată la formarea economiei circulare cu emisii scăzute de carbon în Europa Centrală și de Est.

Despre Fundația Pentru Comunitate

Fundația Pentru Comunitate este o organizație non-profit înființată la Cluj în 2008 cu scopul de a sprijini talentul, cunoașterea, solidaritatea, valorile comunitare, astfel încât lumea noastră să devină mai prietenoasă. Pentru realizarea scopurilor anunțate, Fundația sprijină activități în domeniul cultural, educativ, social, comunitar, sportiv și de recreație. Sprijină, de asemenea, copii și tineri în suferință, precum și acele organizații care se ocupă de însănătoșirea și de reabilitarea lor.