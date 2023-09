Puternicul Imperiu Persan se întindea din India până la Marea Egee, dar regele Darius cel Mare pusese ochii și pe orașele-stat ale Greciei, încă independente.

Cu doi ani mai înainte, prima încercare a lui Darius eșuase când flota sa fusese distrusă de o furtună în dreptul Muntelui Athos, însă de această dată, avea o armă secretă, care echivala cu o a cincea coloană, întruchipată de familia Alcemeonide din Atena. Aceasta era, în secret, favorabilă unei victorii persane, sperând că astfel își putea recăpăta puterea politică. Dacă armata ateniană ar fi putut fi îndepărtată din oraș, poate că Atena ar fi căzut în urma unei insurecții și nu a unei invazii costisitoare.

În luna septembrie a anului 490 î.Hr., Darius a debarcat cu o armată de 150 000 de oameni în Golful Maraton, care se află la aproape 42 de kilometri nord-est de Atena. Disperați, atenienii au trimis imediat un mesager, pe Feidipide, să ceară întăriri spartanilor. Cu toate că Feidipide a străbătut aproape 250 de kilometri în mai puțin de două zile, misiunea lui n-a dat roade, pentru că spartanii l-au anunțat că nu puteau să se pună în mișcare înainte de încheierea unor anumite festivaluri religioase, până la care mai erau încă zece zile.

Atenienii trebuiau să înfrunte singuri perșii. La mijlocul lunii septembrie, 10 000 de atenieni, printre care poetul Eschil, au ajuns la Maraton și aici, timp de opt zile, au înfruntat perșii invadatori, atenienii temându-se de forța militară a perșilor, perșii sperând să audă că, odată armata grecească plecată din Atena, familia Alcemeonide răsturnase guvernul.

Pe 21 septembrie, comandantul grec Miltiade a văzut că perșii își reîmbarcau cavaleria, probabil pregătind un atac direct asupra Atenei. Și a mai aflat, de asemenea, că erau pe drum întăriri în sprijinul perșilor. A ales tocmai acest moment pentru a lovi. Infanteria ateniană a atacat și a fost imediat supusă contraatacului primei linii persane. Centrul grecilor s-a retras sub forța atacului, perșii înghesuindu-se înainte, gândindu-se că grecii băteau în retragere. Atunci, Miltiade a adus cele două aripi întărite într-o dublă învăluire, zdrobind flancurile perșilor.

Rezultatul a fost un masacru. Grecii au pierdut numai 192 de oameni, însă perșii au avut 6 400 de morți pe câmpia de la Maraton. Ce a mai rămas din armata persană a fugit către corăbii și s-a îndreptat spre patrie. Iar acum, pentru că amenințarea persană fusese respinsă, cum rămânea cu revolta din oraș? Știind că familia Alcemeonide nu ar fi putut să acționeze în lipsa sprijinului militar al perșilor, grecii au trimis imediat un mesager (unii spun că tot pe Feidipide) să anunțe marea victorie. Fără să se oprească pentru odihnă sau să bea apă, mesagerul a alergat aproape 42 de kilometri între Maraton și Atena, a anunțat triumful atenienilor (Nike, în limba greacă, înseamnă victorie) și apoi a căzut mort de extenuare.

După aproape două milenii și jumătate, grecii au comemorat această celebră cursă prin instituirea probei de alergare de 42 de kilometri a „maratonului” la olimpiada din 1896, ținută la Atena.

Cum se și cuvenea, a fost câștigată în două ore, 58 de minute și 50 de secunde de un grec, Spyridon Louis.

