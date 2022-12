Grupul antreprenorial Adrem împlinește luna aceasta 30 de ani de activitate și impact în industria enegetică. De 30 de ani, Adrem contribuie la dezvoltarea industriei metalurgice la nivel mondial, la dezvoltarea industriei de energie și la tranziția energetică a României, cu angajamentul pe termen lung pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru dezvoltarea sustenabilă și sprijinirea țării noastre în tranziția spre o societate mai responsabilă în raport cu oamenii, cu mediul în care trăim și cu resursele pe care le utilizăm.

Compania Adrem a fost fondată în 1992 de Adrian Bodea, care a pornit la drum cu visul de retehnologizare a industriei românești, după care s-a alăturat și fratele lui, Corneliu Bodea, care astăzi este CEO-ul grupului Adrem. Împreună la bine și la greu, cei doi frați au dus Adrem în topurile companiilor din industriile de metalurgie și energie, având un rol definitoriu în tranziția energetică, sprijinind trecerea de la un sistem învechit bazat pe combustibili fosili la un sistem modern, sustenabil, eficient și automatizat.

“Mă bucur că după 30 de ani, pot să spun că mi-am îndeplinit visul. Am adus inovații pe piață, am contribuit la dezvoltarea economiei și societății noastre și am contribuit la modernizarea sistemului metalurgic și energetic din țările în care activăm. Suntem mândri, emoționați și totodată recunoscători pentru tot ceea am făcut până acum cu grijă și respect față de mediu și comunități. Sper ca în următorii 30 de ani, prin implicarea tuturor, să asistăm la o industrie sustenabilă, la un mediu mai curat, la un viitor mai verde și la o planetă înfloritoare pe care să le lăsăm moștenire copiilor noștri.”, a spus Adrian Bodea, fondatorul Adrem.

“Sunt extrem de emoționat și recunoscător că am ajuns la 30 de ani de activitate. Suntem într-un moment de maturitate, împlinire, stabilitate, când ne regândim prioritățile. Mă bucur că în acest timp am reușit să contribuim la modernizarea sistemului energetic și la dezvoltarea unei industrii vitale așa cum este energia. Pentru că energia are o valoare inestimabilă, ea reprezintă viața, ne asigură confortul și ne oferă experiențe extraordinare pe care nu le-am fi trăit altfel. Însă trebuie să facem și noi ceva. Trebuie să fim responsabili și să avem grijă de resursele pe care planeta le oferă, trebuie să avem respect pentru mediu și pentru cei din jurul nostru. De aceea, pe termen lung, ne-am luat angajamentul pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, pentru dezvoltarea sustenabilă și sprijinirea României în tranziția energetică, pentru contribuția noastră la o planetă mai curată, mai primitoare, mai frumoasă pentru viitorul nostru și al generațiilor următoare.”, a spus Corneliu Bodea, CEO Adrem.

Suntem recunoscători pentru ultimii 30 de ani și încrezători pentru următorii 30

Din 1992, Adrem furnizează instalații de degazare și echipamente metalurgice la nivel global, cu peste 50% din market share în domeniu, cu activitate pe patru continente. În momentul de față, compania are în portofoliu peste 40 de instalații de degazare și peste 300 de echipamente metalurgice, dar și o tehnologie unică în lume, patentată, de vidare a oțelului lichid.

Totodată, Adrem are în portofoliu printre cele mai mari proiecte de securitate energetică din România și din regiune: automatizarea gazoductului BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria); automatizarea conductei de transport gaze naturale DN600 Ungheni – Chișinău, care s-a dovedit vitală în actualul context de conflict militar în regiune; și automatizarea noii stații de măsurare gaze naturale de la Isaccea, bidirecțională, capabilă să asigure importul și exportul de gaze naturale din Ucraina spre Bulgaria și invers. Proiectele de digitalizare a rețelelor inteligente, energie regenerabilă și e-mobilitatea rămân o prioritate pentru următorii ani și contribuția Adrem la dezvoltarea României.

Adrem 30 în cifre

peste 6.200 de parteneriate durabile cu firme românești și străine

peste 1.000.000 de contoare inteligente instalate la nivel național

peste 90 milioane de euro în salarii pentru angajații din România și Elveția

aproape 60 milioane euro sprijin în comunități

peste 1000 de angajați la nivel național

peste 200 de copii s-au născut în familia Adrem, la nivel național

În România, grupul Adrem este structurat pentru a atinge cele trei obiective majore ale luptei împotriva schimbărilor climatice: decarbonizarea, descentralizarea producției de energie și digitalizarea industriei, setate la nivel european. Acesta oferă produse, servicii și soluții pentru eficiență energetică și consum inteligent, dedicate domeniului energetic.

“Adevărata provocare pe care omenirea o are astăzi este lupta împotriva schimbărilor climatice, care trebuie susținută printr-o modificare a mentalității în legătura cu energia, cu importanța ei, și cu modul în care trebuie să o producem și să o consumăm. Adrem joacă un rol esențial în pregătirea României pentru tranziția energetică și în schimbarea de mentalitate către un consum sustenabil. De aceea, pe termen lung, ne-am luat angajamentul pentru dezvoltarea durabilă și sprijinirea României în tranziția energetică, cu accent pe lupta împotriva schimbărilor climatice, respect față de mediul și de societatea noastră, pentru o planetă mai curată.”, a completat Corneliu Bodea, CEO Adrem.

