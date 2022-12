Craciunul este o perioada de bucurie si sarbatoare, si ce modalitate mai buna de a intra in spiritul festiv decat sa vizionati niste filme clasice de Craciun? Daca doriti sa reuniti intreaga familie pentru un timp de calitate, atunci exista o multime de filme din care sa alegeti. Iata cateva dintre cele mai bune filme de Craciun de vizionat in acest sezon de sarbatori.

1.Singur acasa (1990)

Acest film clasic de Craciun urmareste povestea lui Kevin McCallister, in varsta de 8 ani, care ramane singur acasa, in timp ce familia lui pleaca de Craciun. In vreme ce doi spargatori nauciti incearca sa patrunda in casa lui, Kevin trebuie sa-si foloseasca inteligenta pentru a se apara pe sine si casa lui. Acest film nu numai ca este plin de rasete, dar are si un mesaj puternic despre familie si despre importanta de a fi impreuna.

2.Elf (2003)

Will Ferrell joaca rolul lui Buddy, un om care a fost crescut accidental la Polul Nord de spiridusii lui Mos Craciun. El porneste intr-o calatorie la New York pentru a-si intalni adevaratul tata si pentru a afla de ce a ramas in urma. Aceasta comedie amuzanta de sarbatori va va lasa in cusaturi si va va face sa va simtiti festiv in cel mai scurt timp.

3. Cosmarul dinainte de Craciun (1993)

Acest film de sarbatori infricosator, dar dulce, il urmareste pe Jack Skellington, liderul Halloween Town, in timp ce descopera bucuriile Craciunului. Cu un amestec de personaje infioratoare si dragute si o coloana sonora captivanta, acest film va deveni cu siguranta un element de baza pentru familie.

4. A Christmas Story (1983)

Acest film clasic urmareste nenorocirea lui Ralphie, un baiat care isi doreste cu disperare un pistol Red Ryder BB de Craciun. In ciuda avertismentelor parintilor sai, el este hotarat sa ia pistolul indiferent de situatie. Acest film este plin de rasete si nostalgie si cu siguranta va fi un succes cu spectatorii de toate varstele.

5. The Polar Express (2004)

Acest film capricios de vacanta urmareste calatoria magica a unui baietel cu trenul Polar Express catre Polul Nord. Cu o animatie uimitoare, o coloana sonora frumoasa si un mesaj plin de caldura despre puterea credintei, acest film va va aduce cu siguranta in spiritul Craciunului.

Indiferent de filmul pe care il alegeti, toata familia se va distra cu siguranta in acest Craciun. Asa ca ia niste floricele de porumb sau niste fursecuri de Craciun, ghemuieste-te pe canapea si pregateste-te pentru o seara festiva de film.