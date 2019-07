Proiectul de investiții „Conducta de transport gaze naturale Pojorâta – Vatra Dornei” a fost declarat ”proiect de importanță națională în domeniul gazelor naturale” ca soluție pentru a rezolva problema terenului aferent investiției. O Hotărâre de Guvern în acest sens a fost adoptată în ședința Executivului de astăzi după amiază. Soluția a fost propusă de mai multă vreme de președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur care a făcut mai multe solicitări pentru a fi adoptată. „În ședința de Guvern din această după amiază, Hotărârea de Guvern referitoare la declararea de importanță națională a conductei de gaz metan spre Vatra Dornei a trecut”, a declarat Flutur. El a salutat această decizie a Guvernului.„Salut această decizie care vine târziu, dar este foarte necesară pentru Vatra Dornei”, a subliniat șeful administrației județene.

Flutur a adăugat că urmează să fie emisă autorizația de construire de Ministerul Energiei și apoi Transgaz urmează să înceapă lucrările cu toate forțele pentru a ajunge gazul natural și la Vatra Dornei.