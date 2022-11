Londra avea în secolul al XVII-lea o populație de doar câteva sute de mii de locuitori, iar nopțile de noiembrie erau reci și negre, singura lumină fiind aceea care se strecura de la câteva ferestre fără obloane. Însă, în noaptea aceasta, erau focuri pe străzi, iar mulțimile din jurul lor sărbătoreau în dangătele clopotelor de biserică ce sunau în tot orașul.

Regele protestant al Angliei, Iacob I, și micul său fiu, prințul Henric, fuseseră salvați de la un complot catolic ucigaș. În centrul conspirației se aflase un nobil pe nume Robert Catesby, frustrat de strădaniile depuse pentru a obține de la rege mai multă toleranță pentru catolici.

Încropind un grup de 13 persoane, a plănuit să arunce în aer sediul Parlamentului în ziua inaugurării sale, pe 5 noiembrie 1605, omorându-i nu numai pe rege și pe fiul său, ci suprimând, practic, întregul Parlament, dar și clericii protestanți din asistență. Printre conspiratori se afla și un anume Guy Fawkes, un soldat mercenar englez abia întors din Țările de Jos spaniole după zece ani de luptă împotriva protestanților.

Fawkes era tehnicianul grupului; datorită experienței sale militare, știa cum să construiască și să detoneze bombe. La începutul anului 1605, unul dintre conspiratori a închiriat o casă peste drum de Parlament, având o pivniță ce se întindea până sub clădire. Imediat, pivnița a fost umplută cu 36 de butoaie cu praf de pușcă, fiecare cântărind aproape 50 de kilograme. După explozie, Catesby ar fi trebuit să meargă spre nord, pentru a stârni o răscoală catolică.

Însă, cu zece zile înainte de data plănuită, probabil într-o încercare de a salva membrii catolici ai Parlamentului, unul dintre conspiratori i-a trimis o scrisoare anonimă cumnatului său, avertizându-l de o viitoare „lovitură”. Cumnatul a trimis-o repede regelui, care a spus: „Miroase a praf de pușcă”.

Regele Iacob și-a alertat serviciile de securitate, aflate sub comanda redutabilului prim-ministru, Robert Cecil. Exact la miezul nopții, pe 4 noiembrie, oamenii regelui au atacat pe neașteptate, prinzându-l pe Fawkes în pivniță, gata să aprindă fitilul lung, ce urma să detoneze praful de pușcă în dimineața următoare, după opt ore, chiar când regele inaugura Parlamentul.

Dus în Turn, Fawkes a fost interogat întâi de regele însuși, apoi torturat pe roată, destăinuind tot ce știa. Trupele au fost mobilizate pentru a-i prinde pe ceilalți conspiratori, care au fost înconjurați într-o casă din Warwickshire, unde se refugiaseră când au auzit de arestarea lui Fawkes.

Soldații au împușcat doi dintre ei. Apoi, Catesby și un aliat, înarmați doar cu săbii, s-au năpustit pe ușa din față, ca Butch Cassidy și Sundance Kid. Tovarășul său a fost ucis imediat, însă Catesby, rănit, a reușit să se târască în capelă înainte să moară.

Conspiratorii rămași au fost încarcerați în Turn, împreună cu Fawkes, până la procesul de la Westminster Hall. Găsiți repede vinovați, au fost plimbați pe străzi, în sănii, până la curtea vechiului palat, unde au fost spânzurați, spintecați și tăiați în patru, iar capetele le-au fost înfipte în pari în jurul Turnului.

Cinci noiembrie, țineți bine minte

Praful de pușcă, trădarea și complotul.

Niciodată trădarea prafului de pușcă

N-ar trebui uitată.

Așa cântă copiii și în ziua de astăzi, britanicii aprinzând focuri în seara zilei de 5 noiembrie și arzând figurine cu Guy Fawkes în mijlocul unei sărbători cu artificii ce comemorează explozia care nu a mai avut loc niciodată.

Geo Alupoae, critic de teatru.