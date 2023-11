Casa de Poezie Light of ink continuă tradiția pasiunii pentru poezie și după 30 de ani de activitate. Actuala generație de tinere poete și tineri poeți este la fel de talentată precum cele care au precedat-o.

Antonia Atudosiei, membră a Casei de Poezie, a câștigat premiul I la Concursul Național de Poezie TRADEM, ediția a XL-a, organizat de Casa de Cultură „Traian Demetrescu” din Craiova. Antonia este elevă în clasa a X-a la Colegiul Național „Petru Rareș” Suceava.

A debutat la Seara de Poezie 1, în compania poetului Dan Cristian Iordache, organizată de Casa de Poezie Light of ink în incinta bibliotecii Colegiul Național “Petru Rareș” din Suceava. Antonia a obținut, de asemenea, premiul al III-lea la Festivalul Național de Poezie “Nicolae Labiș”.