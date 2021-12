În cursul zilei de vineri, 3 decembrie 2021, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Suceava au pus în executare pe raza judeţului Bistrița-Năsăud, în municipiul Bistrița și comuna Dumitra, trei mandate de percheziție domiciliară în cadrul unei acțiuni pe linia prevenirii şi combaterii faptelor ilegale privind drepturile de proprietate intelectuală.

Totodată a fost efectuat un control la o unitate economică și s-a constatat o infracțiune la art. 102 alin.1 lit. b și alin. 3 din Lg. 84/1998. În urma controalelor au fost confiscate și ridicate în vederea expertizării 208 produse de îmbrăcăminte și încălțăminte inscripționate cu mărci de prestigiu înregistrate și protejate pe teritoriul României, susceptibile a fi contrafăcute, în valoare estimativă de 38.800 lei.

La acțiune au participat 9 polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice – IPJ Suceava, 3 criminaliști, 6 luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale – IPJ Suceava.

În cauză urmează a se efectua cercetări sub aspectul săvârşirii infracțiunii de „punere în circulație de produse purtând mărci înregistrate fără acordul titularului mărcii”.