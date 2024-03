Echipa națională de handbal Juniori a României, condusă de universitarul sucevean Vasile Boca și în care se regăsesc numeroși jucători de la CSU Suceava, și-a aflat adversarele de la Campionatul European U18 programat, în luna august, la Podgorica, în Muntenegru. „Tricolorii” au fost repartizați în Grupa E, împreună cu Spania, Portugalia și Austria.

Vasile Boca: „Sorții ne-au repartizat într-o grupă extrem de puternică, alături de reprezentantele unor școli de handbal redutabile. Spania nu mai are nevoie de nici o prezentare, fiind campioana ultimelor două ediții ale europenelor U18. Portugalia e o echipă pe care am reușit să o vedem pe viu și la Open-ul din Suedia. Impresionează la capitolul tehnică individuală și are un concept de joc asemănător cu cel spaniol. Handbalul austriac este într-o creștere permanentă, ultimul rezultat de la Campionatul European al echipei de seniori confirmând acest lucru. La U18 au fost adversarii noștri la turneul de calificare, joacă un handbal bun, în mare viteză și au câteva individualități foarte valoroase. Sperăm foarte mult să putem alinia cel mai bun lot posibil la acest Campionat European. Vom lua fiecare joc în parte și vom încerca să scoatem maxim din tot ce putem. Ne-am dorit foarte mult calificarea la acest european, am muncit foarte mult pentru asta, iar acum vom avea oportunitatea să jucăm cu cei mai buni adversari. Avem mare încredere în echipa noastră și cu multă muncă, cu angajament total și disponibilitate la efort cred că putem face un campionat reușit.”

România și-a asigurat prezența la EURO U18 după ce s-a clasat pe locul secund la turneul de calificare desfășurat, în ianuarie, în Austria. Selecționata condusă de Vasile Boca a învins Finlanda cu 42-27, a remizat cu Letonia, scor 41-41, și a cedat în fața Austriei cu 36-37. Din lotul „tricolorilor” au făcut parte universitarii Răzvan Rîpă, Codrin Dascălu, Andrei Rață, Emanuel Șerban, Teodor Ilucă și Eduard Rusu plus kinetoterapeutul Mihai Vornicu.