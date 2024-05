HC Bucovina a câștigat din nou Masters Handball World Cup, competiție dedicată fostelor glorii ale handbalului mondial. Cu o echipă experimentată șI valorioasă alcătuită în majoritate din suceveni, HC Bucovina a reușit pentru a patra oară consecutiv să fie Campioană Mondială la categoria plus 35 de ani.

Rezultatele obținute de HC Bucovina:

HC Bucovina – Golden Boys Merasport 7-7

HC Bucovina – Gezira SC 13-8

HC Bucovina – HRK Izvidak scor 7-7

HC Bucovina – Celtic Legends scor 14-5

HC Bucovina – Maidnet Masr scor 12-9

În finală, formația suceveană s-a impus cu scorul de 21-9 în fața celor de la Golden Boys Merasport Baia Mare.

Răzvan Gavriloaia a devenit golgheterul competiției cu 38 de goluri, în timp ce Mihai Nicolaevici a fost desemnat portarul turneului.

Lotul HC Bucovina: Mihai Nicolaevici, Răzvan Gavriloaia, Ciprian Iriciuc, Mihuț Pancu, Ionuț Coajă, Simion Sofian, Doru Alexa, Mircea Glugovschi, Bogdan Șoldănescu, Adi Tîrzioru, Mihai Rohozneanu, Alexandru Nae, Dani Brînzău și Răzvan Bernicu.

”Ne bucurăm de handbal și de momentele pe care le petreceam împreună înainte în vremea junioratului și chiar și la seniori. Am rămas o familie frumoasă a handbalului bucovinean care a făcut istorie câștigând a patra oară consecutiv trofeul la Masters Handball World Cup, cea mai prestigioasă competiție organizată la nivel de old boys! Le mulțumesc băieților prezenți în Croația, dar și tuturor celor de acasă care ne-au susținut! Au fost din nou aproape de noi prietenii noștri de la: THERMOHABITAT, SOCATA, CALCARUL, SEDONABIKE, ECHIPAMENT FOTBAL, THE WINE.RO, SUCT, CADOURI PERSONALIZATE SUCEAVA, CRYSTALS OF LONDON.”, a declarat Răzvan Bernicu.