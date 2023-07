Echipa națională de handbal juniori a României se află în aceste zile în cantonament la Plopeni. Selecționata pregătită de suceveanul Vasile Boca va participa pe parcursul acestei săptămâni la European Open Championship. Competiția se va desfășura în Suedia și va reuni la start reprezentativele a 19 țări. În faza grupelor România va întâlni Franța, Croația, Brazilia și Cehia.

În momentul de față, selecționerul Vasile Boca are sub comanda sa 21 de jucători, 18 dintre aceștia urmând să facă deplasarea în Suedia. Printre “tricolori” se regăsesc șase handbaliști legitimați la CSU din Suceava, proaspăt campioni naționali la Juniori 2. Este vorba despre portarul Răzvan Rîpă, extrema stânga Teodor Ilucă, interul stânga Codrin Dascălu, coordonatorul Andrei Rață, interul dreapta Luca Cazac și pivotul Emanuel Șerban.

„Ne pregătim pentru participarea la un turneu extrem de puternic, Open-ul din Suedia fiind calitatea și nivelul unui campionat mondial. Avem din nou ocazia să ne luptăm cu cele mai puternice școli de handbal din lume. Am fost repartizați în grupa A, alături de campioana și vicecampioana Jocurilor Mediteraneene, Croația și Franța, echipe cu care am jucat în Tunisia, precum și Brazilia și Cehia, adversari împotriva cărora nu am mai jucat. Vom lua în parte fiecare joc și vom încerca să scoatem tot ce putem din fiecare. Băieții muncesc mult și ne dorim să exprimăm pe teren tot ceea ce pregătim la antrenamente” a declarat selecționerul Vasile Boca.

În luna aprilie, a acestui an, echipa națională de handbal juniori a României s-a clasat pe locul VI la Jocurile Mediteraneene, competiție care s-a desfășurat în Tunisia.