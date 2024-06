Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, a anunțat că au fost finalizate lucrările de asfaltare pe str. Aleea Saturn din cartierul George Enescu. Lucian Harșovschi a spus că pe această stradă s-a turnat un nou covor asfaltic și s-au modernizat intrările în scările de bloc. De asemenea au fost modernizate aleile și au fost amenajate noi parcări de reședință.

