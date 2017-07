Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) şi Centrul pentru Inovaţie în Medicină au organizat marţi, 4 iulie, o masă rotundă dedicată problematicii hepatitelor cronice virale. Teme precum experienţa României în ceea ce priveşte accesul la terapii inovatoare, perspectiva pacienţilor în lupta cu boala şi paşii de urmat în vederea eliminării hepatitelor virale au fost ilustrate în prezentările vorbitorilor – Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel (Institutul “Matei Balş” Bucureşti), Prof. Dr. Liana Gheorghe (Institutul Clinic Fundeni), Dr. Marius Geantă (Centrul pentru Inovaţie în Medicină) şi Marinela Debu (preşedinte APAH-RO).

,,În ultimii ani, s-au făcut paşi importanţi pentru ca pacienţii români diagnosticaţi cu hepatită să aibă acces la cele mai noi terapii. Ca să vă faceţi o idee, la lansarea APAH-RO, în 2009, luptam pentru eliminarea listelor de aşteptare. Astăzi vorbim despre accesul unui număr cât mai mare de pacienţi, cu hepatita C, în programul de tratament fără interferon. Din păcate, în ceea ce priveşte hepatita B, vaccinul lipseşte de pe piaţa din România. Sperăm că autorităţile vor identifica, curând, soluţii pentru această problemă. Accesul la tratament, respectiv vaccinarea, reprezintă elemente cheie în procesul de eliminare a hepatitelor virale, fapt subliniat şi de Dr. Gottfried Hirnschall, Directorul Programului Global privind Hepatitele din cadrul OMS, în cadrul primului Summit dedicat Hepatitei (septembrie 2015, Glasgow). În plus, declaraţia Alianţei Mondiale a Hepatitei este în acord cu planul de acţiune al OMS privind răspunsul sectorului sănătăţii la hepatita virală, obiectivul general fiind eradicarea hepatitei virale ca ameninţare la adresa sănătăţii publice în regiunea europeană până în 2030”, a declarat Marinela Debu, preşedintele APAH-RO.

În cadrul primului Summit dedicat Hepatitei, organizat în septembrie 2015 la Glasgow, participanţii şi-au propus să îndemne ţările să dezvolte programe naţionale care pot duce la eliminarea hepatitelor virale, până în 2030, fiind necesar ca acest programe să includă etape esenţiale precum prevenţia, diagnosticarea şi tratamentul.

,,Săptămâna trecută am avut o discuţie la CNAS şi s-a luat decizia ca, din 2018, abordarea să fie complet diferită în ceea ce priveşte screeningul şi tratamentul hepatitei C. Dorinţa este ca, din 2018, să avem acces liber la tratament, inclusiv pentru F1 şi F0”, a declarat Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel.

Prof. Dr. Adrian Streinu-Cercel a făcut referire la un studiu privind cunoştinţele, atitudinile şi practicile populaţiei generale privind HIV/SIDA, HBV&HCV, realizat la nivelul populaţiei generale (1005 respondenţi). Potrivit acestui studiu, doar 37,4% din respondenţi au trecut printr-un program de screening pentru hepatita B/C. În ceea ce priveşte sistemul de gestionare a problematicii hepatitelor virale, Prof. Dr. Streinu-Cercel, consideră drept puncte forte: reţeaua de boli infecţioase şi reţeaua de clinici de gastroenterologie, registrul naţional al hepatitelor virale, istoricul excelent de diagnosticare/terapie/monitorizare, respective existenţa consensului la nivelul specialităţii de boli infecţioase. Printre punctele slabe ale României, la acest capitol, se numără: absenţa unui obiectiv clar, neacoperirea tuturor genotipurilor, screeningul inconstant şi programele insuficiente de educaţie şi informare.

Prof. Dr. Liana Gheorghe consideră că programul antiviral pentru hepatita C, din perioada 2015 – 2016, a reprezentat o experienţă remarcabilă pentru prescriptori şi pacienţi, cu rate excelente de eradicare, tolerabilitate şi aderenţă. Ea a punctat faptul că este necesar un plan de acţiune naţional pentru eliminarea hepatitei C – eliminarea restricţiilor în accesul la terapie, introducerea screeningului, creşterea numărului de pacienti eligibili trataţi, prevenirea re-infecţiei, aplicarea inovaţiei terapeutice (toate grupurile de pacienţi).

Dr. Marius Geantă a prezentat principalele etape parcurse, de-a lungul anilor, în accesul la tratament pentru pacienţii cu hepatită C, evidenţiind progresul realizat în anul 2016 prin implementarea primului contract cost-volum-rezultat pentru hepatita C. Programul a avut o rată de succes terapeutic de aproc. 99%, aproximativ 5.000 de pacienţi cu ciroză compensată beneficiind de terapia inovatoare fără interferon. În acest an, tratamentul pacienţilor cu hepatită C a fost extins – trei contracte cost-volum-rezultat pentru un total de 12.000 de pacienţi, dintre care 2.000 de pacienţi cu ciroză decompensată şi 10.000 de pacienţi cu stadii de fibroză F2 (cu anumite comorbidităţi), F3 şi F4 (ciroză compensată). În plus, a fost simplificat accesul la tratament, prescrierea terapiei nemaifiind condiţionată de aprobarea comisiei de experţi constituită la nivelul CNAS.

Prof. Dr. Liana Gheorghe a subliniat faptul că infecţia cu VHC este singura infecţie cronică virală umană vindecabilă. În acelaşi timp, a arătat că este esenţială menţinerea unui ficat sănătos în perioada post-tratament, prin prevenirea reinfecţiei, monitorizarea pentru riscul progresiei bolii, evitarea expunerii la elemente toxice, evitarea consumului de alcool, respectiv adoptarea unei diete hepatoprotectoare. Printre alimentele recomandate pentru menţinerea unui ficat sănătos se numără: citricele & ciocolata neagră, usturoiul, salatele, ceapa, prazul, peştele, ouăle, ciupercile, nucile, alunele şi grăsimile nesaturate (vegetale).

Despre APAH-RO

APAH-RO este o entitate neguvernamentală, înfiinţată în 2009, la initiaţiva unui grup de pacienţi din întreaga ţară. Cu sloganul „Pentru drepturile tale!”, organizaţia militează pentru creşterea gradului de depistare şi accesul la tratament. Organizaţia militează pentru creşterea accesului la tratament a pacienţilor cu afecţiuni hepatice, desfăşurând activităţi de informare şi sprijin în rândul pacienţilor cu afecţiuni hepatice, a membrilor familiilor, întruniri cu scopul de a sensibiliza în ceea ce priveşte importanţa depistării cât mai rapide a hepatitelor cronice virale şi a importanţei tratamentului făcut la timp, ţinând cont strict de recomandările medicilor. APAH-RO este membră a: Alianţei Pacienţilor Cronici din România (APCR); European Liver Patients Association (ELPA ); World Hepatitis Alliance (WHA).