La nivelul Politiei Municipiului Vatra Dornei se afla în lucru un dosar penal privind sesizarea unui barbat, cu privire la faptul că în perioada 19.08.2022-29.08.2022, autori necunoscuti au patruns prin efractie într-o locuinta din Vatra Dornei de unde au sustras mai multe bunuri, cauzand un prejudiciu de aproximativ 25.000 de lei.

De la data comiterii faptei și pană în prezent au fost continuate activitatile informativ-operative, iar în urma acestor activitati au fost identificate noi mijloace de probă în baza carora s-a solicitat realizarea unor perchezitii domiciliare la locuintele persoanelor banuite de comiterea faptei.

Astfel, la data de 15.09.2022, cu ocazia raziei desfașurate pe raza municipiului Vatra Dornei au fost efectuate un numar doua perchezitii domiciliare care au vizat doi barbati banuiti de comiterea faptelor .

Pe parcursul perchezitiilor au fost identificate mai multe bunuri apartinand persoanei vatamate, respectiv electonice și electrocasnice , scule, ceasuri dar și șapte tablouri.

Fata de cele doua persoane banuite de comietrea faptelor a fost dispusa arestarea preventivă într-un caz și masura controlului judiciar fata de celalalt autor.