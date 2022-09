La data 15 septembrie ora 09:30, cu ocazia raziei desfașurate pe raza municipiului Vatra Dornei și a comunelor coordonate a fost efectuat un control la o unitate economica de pe raza comunei Panaci, sat. Paltiniș ocazie cu care a fost identificata gestionara care oferea spre vanzare cantitatea de 3.200 tigarete de diferite marci, toate de provenienta extracomunitara .

Avand în vedere cele de mai sus, s-a procedat sanctionarea gestionarei, conform prevederilor Lg. 227/2015, art. 449 alin. 2, lit. K, iar ca masura complementara s-a dispus confiscarea cantitatii de tigarete mai sus mentionata.