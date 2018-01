Un tânăr de 19 ani este cercetat de polițiști după ce a furat o haină dintr-un seif din incinta unui complex comercial din Suceava. În cursul zilei de vineri, Secția de poliţie Burdujeni a fost sesizată de un localnic de 32 de ani, cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au sustras o geacă cu bunuri din dulapul destinat clienţilor din incinta unui complex comercial din municipiul Suceava.

Din primele cercetări, polițiștii au stabilit faptul că, profitând de neglijența victimei, care după ce și-a lăsat într-o seif o geacă cu diverse bunuri, a format cifrul de securitate fără să se asigure de confidențialitatea acestuia. Profitând de acest lucru, persoane necunoscute i-au furat geaca, prejudiciul fiind de circa 600 lei. În urma cercetărilor, persoana bănuită de comiterea faptei a fost identificată ca fiind un tânăr de 19 ani, din județul Botoşani, care a recunoscut faptul că fiind în zona dulapurilor destinate pentru bagajele clienţilor, a observat și memorat codul tastat de victimă pentru blocarea dulapului, după care a sustras din interior o geacă. Haina a fost recuperată și restituită persoanei vătămate. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de furt calificat, ce va fi soluționat procedural.

