Din ce în ce mai multe informații controversate ies la iveală din spatele culiselor emisiunii „Survivor România All Stars”, difuzată de ProTV, la scurt timp după așa-zisa eliminare a concurentului Jador. Viperele Vesele lovesc din nou și expun publicului noi informații străine până acum acestuia, notează click.ro.

„În avans și în exclusivitate pentru urmăritorii paginii de instagram Viperele Vesele, vă anunțăm că, în această săptămână, la ”Survivor România All Stars”, începe să se rostogolească bulgarele de zăpadă care va duce, în scurt timp, la descalificarea lui Jador. Este săptamâna în care Faimoșii pierd jocul pentru imunitate, este săptămâna în care Jador începe să își exprime dorința de a părăsi competiția, este săptămâna în care se schimbă regulile la Survivor, asa cum și Jador va avea să acuze în acel Consiliu de pomină de descalificare a sa. În această săptămână de difuzare, Jorge, un apropiat al ProTV, „om de bază și de casă” al ProTV, este propunerea echipei Faimosilor pentru duel, iar TJ îl va propune pe Jador, la solicitarea acestuia. Ar fi trebuit să urmeze un duel între Jador și Jorge, un duel nedorit și neacceptat, la acel moment, de echipa de producție, motiv pentru care regulile se schimbă, duelul nu mai are loc și echipele se reconfigurează. Astfel, are loc un joc, între Faimoși și Războinici, Jador rămâne Faimos și Jorge ajunge într-un loc mai ferit de eliminări, bine protejat, „la căldurică”, cum s-ar spune, adică la Războinici. Jador și Jorje sunt cei care încep să facă alegerile, indiferent de echipa din care fac parte concurenții și ceilalți continuă, regula fiind: băieții aleg cate o fată si fetele aleg cate un băiat. Așadar, ajung la Faimoși Maria Chițu, Alexandra Ciomag și Andrei Ciobanu. În această săptămână de difuzare, niciun concurent nu este eliminat din competiția „Survivor România All Stars”, a transmis, recent, pagina de Instagram Viperele Vesele, potrivit sursei citate.

