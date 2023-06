USH Pro Business în calitate de facilitator al Innovation Hub Bio Danubius în proiectul „Agroecology- TRANSECT”, a participat în perioada 5-9 iunie a.c., la cea de-a 30-a ediție a Conferinței științifice anuale internaționale „Delta & Wetlands”, eveniment care a avut loc în Tulcea, organizat de Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării (INCDD). USH Pro Business a avut o prezență activă în cadrul conferinței, susținând tema „Innovation Hub Bio Danubius as a pathway to new agro-ecology practice in the wetlands”, la sesiunea „Restore our Ocean and Waters- EcoDaLLI project in the Danube and Black sea Lighthouse”

Această sesiune interactivă a atras părțile interesate pentru a realiza o mai bună înțelegere a „Restore our Ocean and Waters” și a proiectului Horizon Europe EcoDaLLi. În cadrul evenimentului a avut loc o sesiune de prezentare despre cadrul Mission Oceans, orientările și politicile conexe, aceasta fiind urmată de o sesiune de lucru participativă cu implicarea tuturor actorilor.

Accentul evenimentului au fost Delta și Marea Neagră, cu scopul de a transpune obiectivele Misiunii Oceane în stadiul actual al proiectului. Părțile interesate, atât la nivel local cât și internațional, au discutat despre particularitățile contextuale și posibilii factori determinanți ai schimbării cadrului de politică spațială locală și regională existentă, în cadrul discuțiilor fiind identificate lacunele, interconexiunile și provocările, au fost propuse acțiuni și s-a realizat un brainstorming cu privire la modul în care se va permite localnicilor să ofere și să sprijine inovarea.

Temele principale ale Misiunii Oceane au fost: „Refacerea ecosistemelor pentru creșterea biodiversității și rezilienței”, „Reducerea sau eliminarea poluării apei” și „Circularitate, economie albastră și acțiuni de decarbonizare” pentru Dunăre și Marea Neagră.

„USH Pro Business, în calitate de coordonator al centrului digital IH Bio Danubius, a prezentat experiența centrului, dezvoltată în colaborare cu Inter-Bio, în identificarea practicilor și indicatorilor agroecologici în zonele umede, de către fermieri, pentru culturile de câmpie. Preocupările fermierilor de a aplica o schemă de certificare voluntară bazată pe standardul original românesc SR 13595 privind agroecologia a atras interesul experților și autorităților locale. Am fost încântați că la încheierea prezentării, experți într-un alt proiect Horizon Europe, EcoDaLLi, ne-au abordat și ne-au invitat să prezentăm experiența noastră. În cadrul unei sesiuni interactive separate, IH Bio Danubius a fost atras ca parte interesată importantă pentru a realiza o mai bună înțelegere a rolului practicilor agroecologice în refacerea zonelor umede”, a declarat conf. univ. dr. Costin Lianu, facilitator IH Bio Danubius.