În fiecare an, pe 29 iunie, la propunerea ţărilor dunărene şi sub auspiciile Comisiei Internaţionale pentru Protecţia Fluviului Dunărea (ICPDR), serbăm Ziua Internațională a Dunării. Să nu uităm cu acest prilej că România este promotor inițiator al Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD) și ar trebui să facem mai mult pentru ce am inițiat. Această zi marchează semnarea Convenţiei privind cooperarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, eveniment care a avut loc pe 29 iunie 1994, la Sofia.

Mai mulți membri ai Consiliul consultativ SUERD, organizați în platforma de comunicare „Danube Forum” nu au uitat de acest eveniment, respectiv consorțiile de clustere Inter-Bio și Wallchia Hub, și în special clusterele Bio Oltenia, Bio Danubius, Danube Engineering Hub și USH Pro Business.

Astfel, în cursul lunii, prin Simpozionul Internațional „Deltas & Wetlands 2022 („Delte și zone umede”) ce a avut loc la Tulcea, au fost antrenați fermieri din zonele umede ale Dunării în vederea schimbării practicilor lor pentru a atinge standarde mai înalte agro-ecologice și regenerative. Inițiativele comune ale Asociației Inter-Bio, Clusterul Bio Danubius, USH Pro Business vizează inițierea unor proiecte de decarbonizare de aplicarea standardul național agro-ecologic SR 13595, de dezvoltarea agriculturii regenerative de-a lungul Dunării.

De asemenea, Cluster BIO Oltenia a organizat în această perioadă Festivalul cultural „Dealul Muierii”, un festival care pune în valoare mai multe elemente de patrimoniu cultural de-a lungul Dunării. Manifestările acestor zile, cu mersul pe jos de la Peșteri până la Goiești, în apropierea Craiovei, un traseu de mers pe deal de 104 km, s-au desfășurat în vederea adoptării de masuri și strategii comune ale celor 24 de comune participante și a celor 3 județe din Oltenia: Dolj, Gorj si Vâlcea. Festivalul este dedicat Zilei Dunării și se află la prima ediție.

„Noi la Bio Oltenia nu am uitat de ziua Dunării și dorim să legăm tradițiile culturale cu dezvoltarea patrimoniului dar și a unor forme sustenabile de agricultură și eco-turism de-a lungul Dunării” a declarat Valentin Mitrică, președintele Cluster BIO Oltenia, membru în Consiliul Consultativ al Dunării și al Danube Forum, inițiator al festivalului.

„Clusterele bio, organizate de-a lungul Dunării, prin consorțiul Inter-Bio de clustere în domeniul practicilor regenerative și economiei circulare doresc o mai mare implicare în SUERD a autorităților, pentru dezvoltarea de standarde avansate de dezvoltare agricolă, rurală, sustenabile. Celebrăm cu bucurie ziua Dunării pentru că prin asta ne marcăm identitatea noastră în această parte a Europei” a declarat Costin Lianu, președinte Inter-Bio și director general USH Pro Business.