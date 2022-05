Miercuri, 18 mai, polițiști din cadrul Serviciului de Ordine Publică au efectuat un control pe linia respectării prevederilor legale privind achiziția, debitarea şi comercializarea materialelor lemnoase la o societate comercială astfel precedându-se la efectuarea balanței dintre stocurile scriptice raportate in SUMAL 2.0 si stocurile faptice de material lemnos inventariate in depozitul societății, ocazie cu care s-a constatat faptul că operatorul economic deține in depozitul societății, cantitatea de 29,65 mc lemn rotund de lucru rășinoase fără documente care să ateste proveniența legală.

În cauză s-a dispus sancționarea contravențională a societății comerciale cu amendă în valoare de 5.000 lei, conform Legii 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantității de 29,65 mc lemn de lucru de esență răsinoase în valoare de 5.931 lei.