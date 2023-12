Colecția de Sărbători de anul acesta cuprinde producții originale Disney+ și filme clasice îndrăgite: „Cine este familia lui Moș Crăciun?: Sezonul 2” (The Santa Clauses), „Magie de Crăciun” (Dashing through the snow), „Jurnalul unui puști: Arest la domiciliu de Crăciun” (Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever), „Singur acasă” (Home Alone) și multe altele.

Abonații se pot bucura și de cele mai mari premiere ale sezonului de sărbători, inclusiv „Percy Jackson Și Olimpienii” (Percy Jackson and the Olympians), „Indiana Jones Și Cadranul Destinului”( Indiana Jones and the Dial of Destiny), sezonul doi „Și dacă…?” de la studiourile Marvel (What if…?), „Omul-Păianjen: Departe de casă” (Spider-Man: Far From Home) și multe altele.

În acest sezon festiv, Disney+ este locul unde puteți să urmăriți filmele și serialele favorite de sărbători, noi producții originale și cele mai importante premiere ale anului! Colecția „Crăciun Fericit” a revenit și este mai veselă ca oricând, cu noi titluri originale inclusiv sezonul doi din „Cine este familia lui Moș Crăciun?”, „Magie de Crăciun”, „Jurnalul unui puști: Arest la domiciliu de Crăciun” și multe altele. Colecția include, de asemenea, producțiile clasice de sărbători pe care familia ta le poate viziona la nesfârșit, de la îndrăgitele filme „Singur acasă”, „Regatul de gheață” (Frozen) care aniversează 10 ani iarna aceasta, „Epoca de gheață” (Ice Age) și „Moş Crăciun caută Crăciuniţă” (The Santa Clause 2), alături de „Miracolul de pe strada 34” (Miracle on 34th Street) și „Coșmar înainte de Crăciun” de Tim Burton (Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas).

Pe Disney+ fiecare găsește ceva pe gustul său, iar luna decembrie este plină de premiere, inclusiv „Percy Jackson și Olimpienii” din 20 decembrie, „Indiana Jones și Cadranul Destinului” din 15 decembrie, „Și dacă…?” de la Marvel Studios (sezonul 2) din 22 decembrie și multe altele.

Noi apariții la Disney+ în timpul sezonului de sărbători

“Cine este familia lui Moș Crăciun?” Sezonul 2

Îndrăgita serie se întoarce! După ce a fost Moș Crăciun aproape 30 de ani, magia lui Scott Calvin începe să se stingă. Făcând față din ce în ce mai greu acestui job solicitant, Scott descoperă o nouă clauză care-l obligă să-și schimbe abordarea față de rolul de Moș Crăciun și cel de tată.

“Magie de Crăciun”

Eddie Garrick este un om bun la suflet care și-a pierdut încrederea în magia Crăciunului. În timp ce își petrece timpul cu fiica sa de nouă ani, Charlotte, în Ajunul Crăciunului, se împrietenește cu un bărbat misterios într-un costum roșu, pe nume Nick.

“Cei nouă obraznici” (The Naughty Nine) – 22 decembrie

Andy, un elev neastâmpărat din clasa a cincea, nu primește nimic de la Moș Crăciun. Dându-și seama că trebuie să fi ajuns pe „lista celor obraznici” și simțindu-se nedreptățit, Andy formează o echipă de opt „obraznici” care să-l ajute să pună în aplicare un jaf de zile mari în Satul Moșului de la Polul Nord, pentru a-și lua cadourile pe care ei cred că le merită.

“Doctor Who: Bestia stelară” (Doctor Who: The Star Beast)

Cele trei episoade speciale, „The Star Beast”, „Wild Blue Yonder” și „The Giggle” îi vor reuni pe cel de-al paisprezecelea Doctor (David Tennant) cu Donna Temple-Noble (Catherine Tate) în timp ce se vor confrunta cu cel mai terifiant răufăcător de până acum: Toymaker (interpretat de Neil Patrick Harris în debutul său în „Doctor Who”).

“Indiana Jones Și Cadranul Destinului”

Harrison Ford revine în rolul legendarului arheolog erou, Indiana Jones, pentru această extrem de așteptată ultimă parte a francizei emblematice – o aventură mare, care străbate tot globul!

“Ultima speranță” (The Shepherd)

În ajunul Crăciunului, un tânăr pilot al Forțelor Aeriene Regale Britanice traversează Marea Nordului, când i se defectează transmisiunea radio și echipamentele electrice, zburând în derivă și riscând să rămână fără combustibil. Chiar când pare să nu mai aibă nicio speranță, un samaritean misterios îl ghidează să aterizeze în siguranță.

“Jurnalul unui puști: Arest la domiciliu de Crăciun”

Sărbătorile de iarnă ajung să fie deosebit de stresante pentru Greg Heffley anul acesta. După ce a deteriorat din greșeală proprietatea altcuiva, împreună cu prietenul său, Rowley, lui Greg îi este teamă că nu va primi cadoul mult râvnit. Ca totul să fie și mai rău, o furtună de zăpadă lovește orașul și toată familia este blocată în casă mai multe zile. Crăciunul se apropie vertiginos, oare va fi Greg capabil să se comporte cât mai bine?

“Percy Jackson și Olimpienii” – În premieră 2 episoade – 20 decembrie

Percy Jackson se află într-o misiune periculoasă. Depășind monștrii și păcălind zeii, el trebuie să călătorească prin America pentru a returna șurubul maestrului Zeus și a opri un război total. Cu ajutorul tovarășilor săi de căutare Annabeth și Grover, călătoria lui Percy îl va duce mai aproape de răspunsurile pe care le caută: cum să se integreze într-o lume în care nu se simte la locul lui și cum să afle cine este destinat să devină.

“Și dacă…?” Studiourile Marvel, Sezonul 2 – din 22 decembrie

„Și dacă…?” rescrie povestea în Universul Cinematografic Marvel (UCM), reimaginând evenimente celebre din filme în moduri neașteptate. Primul serial animat de la Marvel Studios se concentrează pe diferiți eroi din UCM, cu o distribuție vocală care include o serie de vedete care își reiau rolurile. Serialul este regizat de Bryan Andrews, iar Ashley Bradley este scenarist principal. Lumina intermitentă îi poate afecta pe telespectatorii fotosensibili.

Vedeți mai jos lista completă de filme și seriale din colecția Disney+ pentru Sărbători:

FILME ȘI ALTE PRODUCȚII SPECIALE

O poveste de Crăciun (A Christmas Carol) (2009)

Focul de Crăciun În Regatul Arendelle (Arendelle Castle Yule Log)

Frumoasa și Bestia: Crăciun fermecat (Beauty and the Beast: The Enchanted Christmas)

E Crăciunul…din nou?! (CHRISTMAS…AGAIN?!?)

Magie de Crăciun (Dashing Through the Snow)

Jurnalul unui puști: Arest la domiciliu de Crăciun (Diary of a Wimpy Kid Christmas: Cabin Fever)

Disney’s Fairytale Weddings Holiday Magic

Feliz NaviDad

Regatul de Gheață (Frozen, Frozen 2)

Zâna bună (Godmothered)

Baftă, Charlie!: E Crăciunul! (Good Luck Charlie: It’s Christmas!)

Marvel Studios prezintă: Gardienii Galaxiei: Special de Sărbători (Guardians of the Galaxy Holiday Special)

Singur Acasă, Singur Acasă 2, Singur Acasă 3, Singur Acasă 4 (Home Alone)

Singur acasă: Jaf de sărbători (Home Alone: The Holiday Heist)

Singur acasă, dulce casă (Home Sweet Home Alone)

Epoca de Gheață (Ice Age)

Goana după cadou (Jingle All The Way)

LEGO Star Wars Holiday Special

Mickey și Minnie: O Dorință de Crăciu (Mickey & Minnie Wish Upon a Christmas)

Miracol pe Strada 34 (Miracle on 34th Street)

Noelle

O dorință de Crăciun a lui Richie Rich (Richie Rich’s Christmas Wish)

Căţeii lui Moş Crăciun (Santa Buddies)

Echipa de căței: Aventuri în Alaska (Snow Buddies)

Expresul bulgărilor de zăpadă (Snowball Express)

Cine este familia lui Moș Crăciun? (The Santa Clause)

Moş Crăciun caută Crăciuniţă (The Santa Clause 2)

Familia lui Moş Crăciun (The Santa Clause 3)

Ultima Speranță (The Shephard)

„Coșmar înainte de Crăciun” de Tim Burton (Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas,Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas Sing-Along)

Togo

În Timp Ce Tu Dormeai (While You Were Sleeping)

Winnie de Pluș: Un An Nou Fericit cu Pluș (Winnie The Pooh: A Very Merry Pooh Year)

Scurtmetraje de vacanță

Regatul de Gheaţă. Sărbători cu Olaf (Olaf’s Frozen Adventure)

A fost odată un om de zăpadă (Once Upon a Snowman)

Bradul lui Pluto (Pluto’s Christmas Tree)

Santa’s Workshop

The Small One

Winter Storage

Seriale

Crăciunul Donney Hay (Donna Hay Christmas)

Hawkeye

Cine este familia lui Moș Crăciun? Sezonul 2 (The Santa Clauses)

Episoade cu tematică de sărbători din seriale:

Austin și Ally

Echipa Răzbunătorilor (Avengers Assemble)

Familia Green la oraș (Big City Greens)

Crăciunul cu un robot ucigaș (Bizaardvark: A Killer Robot Christmas)

Ah, Humbug (Bizaardvark: Agh, Humbug)

Black-ish

Blue (Bluey)

Tabăra cu peripeții (Bunk’d)

Chip Și Dale: Viața În Parc (Chip ‘n’ Dale: Park Life)

Duminici în familie (Disney Family Sundays)

Clinica Doctoriței Plușica s-a deschis (Doc McStuffins)

Ducktales

Elena din Avalor (Elena of Avalor)

Fancy Nancy Clancy

Micii Pompieri (Firebuds)

Gabby Duran are grijă de extratereștri (Gabby Duran & The Unsittables)

Fantoma și Molly McGee (Ghost and Molly McGee)

Riley și restul lumii (Girl Meets World)

Glee

Baftă, Charlie! (Good Luck Charlie)

Gardienii Galaxiei (Guardians of the Galaxy)

Manny Iscusitul (Handy Manny)

Hawkeye

Henry Dragomonstru (Henry Hugglemonster)

Serialul Liceul Muzical: Spectacolul (High School Musical: The Musical: The Series)

Jake și Pirații din Țara de Nicăieri (Jake and the Never Land Pirates)

K.C. e promovată (KC Undercover)

Bătăușii Wassabi (Kickin’ It)

Kim Possible

Lilo and Stitch The Series

Liv și Maddie

Clubul lui Mickey Mouse (Mickey Mouse Clubhouse)

Mickey Mouse: Casa Distracției (Mickey Mouse Funhouse)

Mickey și piloții de curse (Mickey Mouse Roadster Racers)

Buticul lui Minnie (Minnies Bow Toons)

Micii Muppet (Muppet Babies)

Phineas și Ferb

Eroii în Pijama (PJ Masks)

Să ne jucăm cu Winnie de Pluș (Playdate with Winnie the Pooh) – 27 decembrie

Prietenii Cățeluși (Puppy Dog Pals)

Cățeluși constructori (Pupstruction) – 20 decembrie

Casa lui Raven (Raven’s Home)

Totul pentru dans: La colindat (Shake It Up: Jingle It Up)

In vestul Sălbatic cu Șeriful Callie (Sherrif Callie’s Wild West)

Sonny și steluța ei norocoasă (Sonny with a Chance)

Păienjenelul Marvel și prietenii lui uimitori (Spidey and His Amazing Friends)

Zack și Cody, ce viață minunată (Suite Life of Zack and Cody)

Super Pisicuțe (SuperKitties)

Sydney și Max

Transportul Organizat al Tuturor Speciilor (T.O.T.S)

Favoritul Profesoarei (Teacher’s Pet)

Garda Felină (The Lion Guard)

O viață minunată pe punte: Colinda lui London (The Suite Life on Deck: A London Carol)

The Wonder Years

Familia Simpson – Episoade de Crăciun

Bobby, e frig afară! (Bobby, It’s Cold Outside)

Jucăria malefică (Grift of the Magi)

Sărbători trecute din viitor (Holidays of Future Passed)

Nu voi fi acasă de Crăciun (I Won’t Be Home for Christmas)

Kill Gil, Volumele 1 și 2 (Kill Gil, Volumes I & II)

Oaia neagră (Marge Be Not Proud)

Miracolul de pe Evergreen Terrace (Miracle on Evergreen Terrace)

Lisa își pierde credința (She of Little Faith)

Povestioarele de Crăciun ale familiei Simpson (Simpsons Christmas Stories)

Crăciunul cu familia Simpson (Simpsons Roasting On An Open Fire)

Ziua cu zăpadă (Skinner’s Sense of Snow)

Dl Burns și albinele (The Burns and the Bees)

Lupta de dinainte de Crăciun (The Fight Before Christmas)

Coșmarul după Krustmas (The Nightmare After Krustmas)

Este al XXX-lea sezon (Tis the 30th Season)

Colindul de Crăciun al familiei Simpson (Tis The Fifteenth Season)

Zăpadă de Crăciun (White Christmas Blues)

