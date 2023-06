Poliția Suceava a transmis că în ultimele două zile pe raza județului s-au produs patru evenimente rutiere cu implicarea bicicliștilor, conducătorilor de mopede sau a motocicliștilor. De asemenea, conducătoarea unui ATV a decedat ca urmare a unui eveniment tragic produs în afara drumului public. Din păcate, uneori lipsa de responsabilitate și cultură rutieră, dar și consumul de alcool fac ca circulația cu bicicleta, mopedul sau motocicleta să genereze evenimente rutiere și chiar tragedii.

„În ultima perioadă aproape zilnic bicicliștii, conducătorii de mopede și motociclete sunt implicați în accidente rutiere, unele dintre ele cu consecințe din cele mai grave. Îngrijorător este și faptul că în multe dintre aceste evenimente sunt implicați și minori. Sezonul de vară este caracterizat de creșterea valorilor de temperatură, ceea ce face posibilă deplasarea mult mai frecventă cu bicicleta, motocicleta sau mopedul. În aceste condiții trebuie acordată o atenție sporită acestei categorii de participanți la trafic, iar la rândul lor motocicliștii, mopediștii și bicicliștii trebuie să respecte cu strictețe regulile rutiere”, a transmis Poliția Suceava într-un comunicat de presă.

La data de 3 iunie 2023, ora 12:07, Poliția municipiului Vatra Dornei a fost sesizată prin apel la S.N.U.A.U. 112 despre faptul că pe D.N. 18 – comuna Cârlibaba, județul Suceava, s-a produs un accident rutier. S-a cosntatat că un bărbat de 46 de ani, în timp ce conducea motocicleta pe D.N. 18 Cârlibaba, din direcția Ciocănești către Borșa, într-o curbă deosebit de periculoasă la stânga, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a derapat și a căzut de pe motocicletă, pe partea carosabilă. În urma evenimentului a rezultat rănirea conducătorului motocicletei. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de ,,vătămarea corporală din culpă”, prev. de art. 196 alin. (2) și (3) din Codul penal, iar cercetările sunt efectuate de către lucrătorii Compartimentului Rutier Vatra Dornei.

Tot, la data de 03.06.2023, ora 18:52, ofițerul de serviciu din cadrul Poliției mun. Fălticeni a fost sesizat prin SNUAU 112 despre faptul că pe raza satului Huși, com. Preutești, jud. Suceava, o persoană care se deplasa pe bicicletă a căzut pe carosabil, autoaccidentându-se. La fața locului s-a deplasat patrula din cadrul SPR 1 Vadu Moldovei care a a stabilit că la data de 03.06.2023, în jurul orelor 19:00 un bărbat din localitatea Huși, comuna Preutești, în timp ce se deplasa cu o bicicletă pe D.C. Huși, în localitatea Huși, com. Preutești, jud. Suceava, s-a dezechilibrat și a căzut pe carosabil, autoaccidentându-se. Biciclistul a fost testat cu apratul etilotest, rezultatul fiind de 1,69 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind sancționat contravențional conf. OUG 195/2002 cu amendă în valoare de 870 lei. În cursul zilei de ieri, 04.06.2023, un bărbat de 44 ani, din satul Călinești, com. Șerbăuți în timp ce conducea mopedul pe DJ209D din direcția centru sat Șerbăuți către sat Călinești, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, a pierdut controlul asupra mopedului, a derapat și s-a răsturnat pe acostament.

În urma impactului conducătorul mopedului a suferit vătămări corporale și fiind testat cu aparatul etilotest a rezultat o alcoolemie de 0,94 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, fiind verificat în bazele de date ale Poliției Române, s-a constatat faptul că bărbatul nu figurează ca fiind posesor de permis de conducere auto valabil pentru nicio categorie.

S-a întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”, ,,conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau altor substanțe“ și ,,vătămare corporală din culpă”.

La 04.06.2023, în jurul orei 17:25 un tânăr de 19 ani, din com. Hânțești, a condus motociclul neînmatriculat, pe str. Principală, în localitatea Bereşti, com. Hânţeşti, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare și a intrat în coliziune cu gardul unui imobil. Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, ulterior, în aplicarea prevederilor art. 190 C.p.p. fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. În urma verificărilor s-a constatat faptul că motociclul nu este înmatriculat şi că tânărul de 19 ani nu posedă permis de conducere pentru nici o categorie de vehicule. S-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”, „punerea în circulaţie sau conducerea unui vehicul neînmatriculat” şi „conducerea unui vehicul fără permis de conducere”.

Poliția Suceava a făcut următoarele recomandări:

ATENȚIE CRESCUTĂ LA TRAFICUL RUTIER PE DOUĂ ROȚI!

Vremea frumoasă și apropierea de vacanțe aduce mai des bicicliști, mopediști și utilizatori de trotinete pe drumurile publice. De asemenea, zilele călduroase constituie un îndemn pentru pasionații de motociclism să iasă la drum.

Pentru prevenirea cauzelor generatoare de evenimente rutiere în care sunt implicați participanții la trafic ce se deplasează pe două roți, polițiștii suceveni transmit:

Recomandări privind circulația pe drumurile publice a BICICLIȘTILOR:

În cele mai multe dintre cazuri, biciclistul este singura persoană implicată în evenimentul rutier care suferă leziuni, aspect care crește importanța purtării echipamentului de protecție, ce poate diminua sau împiedica rănirea biciclistului.

– Utilizați casca de protecție și vesta reflectorizantă, pentru a vă proteja şi pentru a creşte vizibilitatea în deplasările pe drumul public.

– Reamintim obligaţiile legale pentru biciclişti, referitor la limita de vârstă, de 14 ani, pentru deplasarea cu bicicleta pe drumurile publice, obligaţia de a folosi vesta reflectorizantă şi elementele din echiparea bicicletei, precum şi regula de a purta casca de protecţie şi de deplasare pe partea dreaptă a drumului atunci când participă la traficul rutier.

– Recomandăm ca pentru cei care învaţă mersul pe bicicletă, în special copii, să utilizeze exclusiv trasee special amenajate sau în afara drumului public. În special copiii de vârste mici să fie sub supravegherea părinţilor, pentru a fi instruiţi şi a se obişnui cu regulile de deplasare în traficul rutier.

– Nu creați suprize în trafic, manevrele bruște şi schimbarea direcţiei de deplasare să fie făcute doar după o asigurare temeinică.

– Traversarea drumului pe trecerea pentru pietoni să nu fie făcută pe bicicletă, ci mergând pe lângă aceasta, după ce, în prealabil, v-aţi asigurat că intenţia de a traversa a fost observată de conducătorii auto şi că aceştia pot opri în condiţii de siguranţă.

Recomandări privind circulația pe drumurile publice a MOTOCICLIȘTILOR:

Deși prezenta motocicliștilor pe drumurile publice este una cu specific sezonier, de cele mai multe ori, consecințele accidentelor în care aceștia sunt implicați sunt grave.

– Utilizați echipamentul de protecție omologat (cască, costum, cizme și mănuși) pentru că numai acesta vă poate asigura o protecție eficientă în caz de accident.

– Fiți vizibili – folosirea permanentă a luminii de întâlnire și semnalizarea oricărei schimbări a direcției de mers este obligatorie, iar pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, folosiți echipament reflectorizant.

– Respectați regulile privind efectuarea depășirii, manifestați prudență și efectuați această manevră numai prin partea stângă, fără a-i incomoda pe ceilalți parteneri de trafic.

– Nu creați suprize în trafic, manevrele bruște sau accelerarea puternică a motorului produc disconfort, iar aplicarea principiului ,,mă strecor” pentru că am timp sau am loc, generează risc major de accident.

– Adaptați permanent viteza la condițiile meteo, de drum și de trafic.

– Anticipați pericolele – rulând la distanță de minim 1,5 m față de vehiculele aflate în staționare, pentru a evita deschiderea bruscă a unei portiere.

– Nu confundați strada cu pista de concurs – viteza crește exponențial riscul de accident, precum și gravitatea consecințelor.

Recomandări privind circulația pe drumurile publice a utilizatorilor de TROTINETE ELECTRICE:

Din fericire, evenimentele rutiere cu victimă în care să fie implicate trotinete electrice nu constituie un fenomen, fiind mai degrabă sporadice, dar utilizarea acestora de către cetățeni are un trend ascendent.

Recomandăm persoanelor care folosesc astfel de mijloace de deplasare să respecte următoarele reguli:

– Utilizați casca de protecție și elemente de luminare și reflectorizante în echiparea trotinetei, pentru a vă proteja şi pentru a creşte vizibilitatea în deplasările pe drumul public.

– Limita de vârstă pentru deplasarea pe drumurile publice cu troninete electrice este de 14 ani.

-Dacă un drum este prevăzut cu pistă pentru biciclete, atunci trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă este de 50 km/h.

REȚINEȚI: Traversarea drumurilor publice pe trecerile pentru pietoni, în timpul deplasării pe bicicletă sau trotinetă constituie abatere de la normele de circulație rutieră și poate atrage sancționarea contravențională, sau, mai grav, implicarea într-un eveniment rutier.

Nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice constituie contravenție, și se sancționează cu amendă prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni, respectiv 4-5 puncte amendă (580 – 725 de lei).

Nerespectarea normelor privind dotarea bicicletelor sau a trotinetelor electrice se sancționează contravențional cu amendă prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni, respectiv 6 – 8 puncte amendă (870 – 1.160 de lei).

Poliţiştii suceveni recomandă tuturor participanților la trafic să conducă cu prudență, adoptând permanent o conduită preventivă, să adapteze viteza de deplasare la condițiile meteo și de trafic și să nu se angajeze în efectuarea de manevre riscante.