În februarie, amatorii genului thriller sunt invitați de DIVA la o serie specială de povești tv intense, care par sau chiar sunt inspirate de cazuri reale, prezentate în emisiuni tv americane de tip true-crime. Seria Filmele thriller de joi seara este programată săptămânal și include 5 povești tv cutremurătoare, difuzate în premieră la DIVA, de la ora 20:00.

Seria începe chiar pe 1 februarie, cu „Răpirea lui Abby Hernandez” („Girl in the Shed: The Kidnapping of Abby Hernandez”, 2022). Scenariul spune povestea dramatică și inspirată de realitate a unei adolescente care a trecut printr-un calvar în 2018. Cu doar câteva zile înainte de a împlini 15 ani, Abby Hernandez (Lindsay Navarro) dispare pe drumul spre casă, în North Conway (New Hampshire). Fata este răpită, închisă într-un container și abuzată psihic și fizic timp de 9 luni, dar luptă constant pentru a rămâne în viață și a-și revedea mama (Erica Durance). În tot acest timp, aceasta încearcă să o găsească fără prea mult ajutor din partea poliției.

Pe 8 februarie, de la ora 20:00, telespectatorii asistă la o „Evadare din iubire” („Jailbreak Lovers”, 2022). Acest thriller spune tot o poveste inspirată de un caz real. Toby Dorr (Catherine Bell) își pierde locul de muncă și fondează un ONG dedicat reabilitării câinilor abuzați în colaborare cu o închisoare din Kansas. Aici, femeia credincioasă și căsătorită se îndrăgostește iremediabil de John Manard (Tom Stevens), un tip cu 20 de ani mai tânăr ca ea, condamnat pentru crimă. Cei doi pun la cale un plan de evadare ciudat, care implică o cușcă pentru căței și declanșează o vânătoare de zile mari în Statele Unite.

În 15 februarie, o femeie de afaceri trebuie să decidă dacă are sau nu încredere în noul ei bodyguard, care ar putea avea motivații sinistre, în filmul „Gardă de corp” („Bodyguard Seduction”, 2022). Charly Huxton (Jessica Morris) este model și CEO-ul unei companii de modă din topul Fortune 500. Presată de atenția constantă a publicului și amenințată recent cu moartea, i se angajează un bodyguard – atrăgătorul Jonathan Makepeace (Ross Jirgl). Când unul dintre angajații ei este ucis, iar Jonathan devine suspectul principal, Charly descoperă care este prețul pentru faimă și succes.

O săptămână mai târziu, un polițist cu inimă mare ajunge să fie „Îndrăgostit de soția partenerului” („In Love with My Partner’s Wife”, 2022). În scenariu, soția polițistului corupt Frank Miller (Jonathan Stoddard) – Eve (Gina Vitori) – scapă de abuzurile acestuia, refugiindu-se în brațele partenerului său, detectivul Paul Ford (Andrew Spach). Dar Frank nu are de gând să-i lase să scape așa ușor și îi înscenează o crimă colegului său…

Ultima poveste din seria Filmele thriller de joi de la DIVA este „Amintiri despre o crimă” („Hidden Murder Island”, 2023), film programat pe 29 februarie. În scenariu, două tinere sunt atacate într-un camping și doar una supraviețuiește, dar are amnezie: Fey (Allie Forsberg). Părinții ei și Curt (Zach Lane), adolescentul care i-a salvat viața, încearcă să o ajute să-și revină, dar Fey este chinuită constant de atacuri de panică și viziuni nocturne. Scenariul are la bază o poveste adevărată.

Pentru a descoperi cum se termină fiecare premieră din această serie specială de povești tv intense (Filme thriller de joi), amatorii genului thriller sunt invitați la DIVA, în fiecare seară de joi, de la ora 20:00.

Televiziunea DIVA este disponibilă pe poziția 84 în grila DIGI digitală, poziția 203 în grila ORANGE, poziția 102 în grila VODAFONE și poziția 30 în grila FOCUS SAT.