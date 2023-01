În anul 2022 au fost redeschise mănăstirile Părhăuți și „Sfântul Ilie” – Șcheia, Schitul „Tuturor Sfinților” Leucușești a fost ridicat la rang de mănăstire și au fost înființate șapte schituri noi. Așa arată raportul de activitate prezentat de arhimandritul Melchisedec Velnic, cel care conduce Exarhatul mănăstirilor, în cadrul ședinței anuale a Adunării Eparhiale. Activitatea Exarhatului mănăstirilor vizează 78 de așezăminte monahale: 31 de mănăstiri, 10 schituri și 3 metocuri de călugări și 23 de mănăstiri și 11 schituri de maici. Au fost prezentate instalările de stareți și starețe, hirotoniile și hirotesiile care au avut loc în 2022 și sinaxele monahale. Totodată, au fost trecute în revistă activitățile social-filantropice desfășurate de mănăstiri, un loc special avându-l sprijinirea refugiaților din Ucraina și activitățile culturale.

