A treia ediție a festivalului își propune să acceseze o nouă dimensiune a distracției timp de 3 zile !!!

„Young Island Festival promite să fie o experiență unică și de neuitat pentru iubitorii de muzică de toate vârstele”, a declarat Alex Olteanu, event managerul festivalului. „A New Dimension”, așa cum sugestiv a fost intitulată ediția din acest an, aduce pe cele trei scene artiști internaționali care vin pentru prima dată în România și sunt o prezență constantă în marile festivaluri internaționale! Vor fi prezenți în total peste 60 de artiști și trupe din țară si de peste hotare, zone dedicate food, multiple baruri și zone de activare ale partenerilor și sponsorilor care au venit alături de noi în acest proiect, spunem noi că acesta este un weekend pe care nimeni nu va dori să-l rateze.”

Festivalul Young Island se desfășoară într-un loc exclusivist, o insulă superbă situată în zona centrală a Bacăului. Conceptual, “accesul în această nouă dimensiune” se va face printr-o multitudine de portaluri energetice, prin care festivalierii se vor putea “teleporta” cucerind insula, trăind provocări noi și senzații nebănuite….

La ediția de anul acesta sunt așteptați peste 30.000 de participanți veniți să simtă energia acestui festival și să asculte live artiști precum B.U.G. MAFIA • COSMIC GATE • DELIA • DIRTY NANODJ PROJECT & IOANA IGNAT • GRASU XXL •IAN • NIFRA • PRETTY PINK • PUYA • SICK INDIVIDUALS SUNNERY JAMES & RYAN MARCIANO • THEMOTANS • VAMA • BOGDAN VIX • MC DYLMA& PAPA M • TROOPER. De la Kiss FM, partenerul media official al evenimentului la nivel national, ne vom bucura in festival anul acesta de prezenta atat a Partydului cat si a lui DJ YAANG, realizatorul emisiunilor de success Kiss Kiss in the Mix.

Young Island Festival se va desfășura înperioada 21 – 23 Iulie pe Insula de Agrement din Bacău. Bilete se pot achiționa de pe site-ul oficial www.youngisland.ro