Primăria municipiului Suceava continuă procesul de modernizare al transportului public de călători. Municipalitatea a început implementarea unui nou proiect care se cheamă ”sistem inteligent de planificare a călătoriei cu transportul public”. Potrivit primarului Ion Lungu, este vorba de amplasarea unui număr de 13 automate de vânzări bilete 13, a 8 panouri de informare pentru călători și a unui număr de 18 sisteme de comunicații. Investiția se ridică la 6 milioane de lei bani europeni atrași prin PNRR. Durata de implementare este de 12 luni iar firma care se va ocupa de lucrări este Altimate din București, care a amplasat și primele automate e-ticketing din Suceava. ”Este un proiect care vine să întregească sistemul pe care-l avem și cu care sucevenii au început să se obișnuiască”, a spus Lungu.

