Primarul comunei Dărmănești, Dănuț Chidoveț, a anunțat că în satul Măriței se va construi un cămin cultural nou. Dănuț Chidoveț a precizat că la începutul acestei luni, la Ministerul Dezvoltării, în cadrul Companiei Naționale de Investiții, s-a hotărât aprobarea documentației tehnico-economice, a obiectivului „Construire și dotare Cămin Cultural, Sat Măriței, comuna Dărmănești”. Chidoveț a spus că proiectul a trecut la faza de achiziție, licitația pentru construcție care durează aproximativ 30 de zile, după care va fi desemnată firma câștigătoare care va realiza lucrările de construcție .

„Este o investiție de circa un milion de euro care aduce un plus de valoare comunei noastre. Acest proiect a fost depus în anul 2020 și actualizat în 2022, a durat puțin mai mult deoarece trebuia aprobat și semnat de Ministrul Dezvoltării”, a arătat primarul din Dărmănești. El a spus că primăria a mai depus cereri pentru mai multe investiții care se afla în diferite faze sau etape, respectiv baza sportivă tip (stadion), bibliotecă, creșă, patinoar artificial. Chidoveț a precizat că alte două proiecte sunt pentru drumuri calamitate, la unul dintre acestea lucrându-se deja pe zona Dărmănești și Dănila, iar celălalt urmează a fi scos la licitație.

„Prin Ministerul Mediului avem un proiect de 9,4 miliarde lei vechi pentru extindere de rețele electrice pe satele Dănila, Dărmănești, Călinești, unde vor fi înlocuiți stâlpii din lemn cu stâlpi din beton, extindere cu rețea nouă și montarea a câteva sute de lămpi cu LED.

În afară de aceste proiecte mai avem multe proiecte depuse spre finanțare pe care le voi enumera în altă postare”, a încheiat Dănuț Chidoveț.