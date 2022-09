Luna septembrie aduce la DIVA patru filme de investigație, premiere în România, pentru seri învăluite în suspans, cu peisaje superbe, povești fascinante și un strop de istorie, toate în rafinatul stil franțuzesc.

7 septembrie vine cu o Crimă în Munții Maures (Murder In The Maures Mountains, 2019)cuLaurent Ournac, Hélène Degy, Christian Rauth. În timpul unui exercițiu militar în pădure, soldații fac o descoperire macabră: cineva și-a găsit moartea sub o ploaie de săgețiîn inima masivului Sainte-Victoire.Diane Giraud (Hélène Degy), locotenent de jandarmerie, responsabilă de anchetă, se asociază cu Căpitanul Alex Lançon (Laurent Ournac), însărcinat de armată pentru a ajuta în ancheta jandarmilor.În timpul investigațiilor lor, Alex și Diane descoperă că săgețile sunt reproduceri ale celor trase de „Arcașul Negru”. Acest luptătorlocal, Arcașul Negru,era cunoscut în întreaga regiune în anul 975 pentru că îi apăra pe locuitori împotriva invaziei dușmanilor de la acea vreme.

Producția este filmată în regiunile Provența, Alpi și Coasta de Azur și are un scenariu semnat de Richard Roulet, Lionel Pasquier și Christian Guérinel.

Pe 14 septembrie DIVA investighează o Crimă în Țara Catarilor (Murder in the Land of the Cathars, 2019)alături de Élodie Fontan și Salim Kechiouche. Cu ocazia inaugurării unei expoziții despre inchiziție într-un celebru castel catar, vizitatorii descoperă cu groază cadavrul mutilat al unei tinere aflat într-o cușcă de tortură. Găsit la locul crimei, Victor (Salim Kechiouche), un tânăr cu sindrom Down este considerat principalul suspect.Pauline Lebrun (Élodie Fontan), locotenent de jandarmerie și sora suspectului, este imediat scoasă din anchetă și înlocuită de căpitanul SR Montpellier, Thomas Costella (Salim Kechiouche). Prin urmare, ea caută alte metode să lupte pentru a-și proteja fratele și a-l elibera.

Filmul propune o incursiune în istoria catarilor, o civilizație avansată din secolul 11, eradicați în timpul cruciadelor religioase din secolul 13. Producția este filmată în regiunea regiunea Occitanie (Bages, Bize-Minervois, Gruissan, Lagrasse, Narbonne, Peyriac-de-Mer și Puivert).

Pe 21 septembrie vezi cum arată o altă Crimă la St Omer (Murder in St Omer, 2019)cu Sagamore Stévenin și Elsa Lunghini. Liniștea orășelului Doulac este amenințată de o serie de scrisori otrăvitoare care promit dezvăluiri despre o crimă care a avut loc cu câțiva ani în urmă. Neliniștea și suspiciunea se răspândesc rapid din casă în casă și scriitorul anonim reușește să stârnească furia adevăratului făptaș.

28 septembrie încheie seria cu filmul Crimă pe insula Reunion (Murder on Reunion Island, 2019) distribuţie: Catherine Jacob și Ambroise Michel. O polițistă locală își unește forțele cu un polițist din Franța continentală în investigarea morții suspecte a moștenitorului unei afaceri locale. Indiciile sugerează un accident, dar Juliette (Catherine Jacob) descoperă curând seceretele unei familii măcinate de secrete și influența strămoșilor. Cum o să reușească să facă echipă cu Zac(Ambroise Michel), un tânăr polițist fără experiență în domeniu?

Călătorește, descoperă și cercetează mistere alături de DIVA în fiecare zi de miercuri din luna septembrie!