CRIME ÎN ZONA EURO

Miercuri, de la 21:00

Patru filme de investigație franțuzești sunt difuzate, în premieră în România, la DIVA în septembrie și învăluie serile de miercuri în suspans.

7 septembrie – Crimă în Munții Maures (Murder In The Maures Mountains, 2019) distribuţie: Alex Lançon, Hélène Degy, Christian Rauth. În timpul unui exercițiu militar în pădure, soldații fac o descoperire macabră: cineva și-a găsit moartea sub o ploaie de săgeți.

14 septembrie – Crimă în Țara Catarilor (Murder in the Land of the Cathars, 2019) distribuţie: Élodie Fontan, Salim Kechiouche. Într-un castel din ținutul catarilor, la vernisajul unei expoziții cu tema inchiziției, se face o descoperire sinistră. Oare singurul suspect este cu adevărat vinovat?

21 septembrie – Crimă la St Omer (Murder in St Omer, 2019) distribuţie: Sagamore Stévenin, Elsa Lunghini. Într-o serie de scrisori anonime, un șantajist amenință cu dezvăluiri asupra unei crime nerezolvate în orașul Doulac.

28 septembrie – Crimă pe insula Reunión (Murder on Reunion Island, 2019) distribuţie: Catherine Jacob, Ambroise Michel. O polițistă locală își unește forțele cu un polițist din Franța continentală în investigarea morții suspecte a moștenitorului unei sere de mușcate.

DREPTUL FAMILIEI S2

Din 15 septembrie,

Două episoade, joia, de la 21:00

Sezonul doi al serialului Dreptul familiei (Family Law – 2022) aduce la DIVA noi episoade, premieră în România, care au în centru povestea lui Abigail Bianchi (Jewel Staite – Stargate: Atlantis), o avocată foarte pricepută, dar care se află într-o perioadă dificilă a vieții sale. A pierdut temporar custodia celor doi copii, locuiește cu mama sa și lucrează pentru tatăl său înstrăinat, alături de fratele și sora ei vitregi. Noile episoade o înfățișează pe Abi în situații unde este nevoită să gestioneze mai multe tipuri de familii: familiile pe care le reprezintă în sala de judecată, familia tatălui său și propria familie, soțul și cei doi copii.

MORGANE, GENIUL INVESTIGAȚIILOR S2

Din 19 septembrie,

Două episoade, lunea, de la 21:00

Sezonul doi al apreciatului serial franțuzesc de investigații aduce la DIVA aceeași combinație unică de comedie și anchete criminalistice, difuzate în premieră în România. Morgane Alvaro (Audrey Fleurot), o femeie de 38 de ani, mamă singură a trei copii, cu un IQ de geniu, de peste 160 de puncte, se implică în anchetele poliției și aduce culoare cu extravaganța ei, lipsa de diplomație și personalitatea debordantă.

FILME ROMANTICE LA DIVA

Din 2 septembrie

Vinerea, de la 21:00

Prietenie cu folos (Friends with Benefits, 2011) cu Justin Timberlake, Mila Kunis și Woody Harrelson. Doi prieteni insistă că dormitul împreună nu ar trebui să ducă la o apropiere emoțională între ei, în ciuda a tot mai multe dovezi că nu e așa. În data de 9 septembrie aflăm Cum știi dacă ai noroc? (How Do You Know, 2010) cu Reese Withserspoon, Paul Rudd, Owen Wilson și Jack Nicholson. Sportiva Lisa se află la răscruce de drumuri și în mijlocul unui triunghi amoros după ce echipa de softball din care făcea parte a renunțat la ea. Pe 16 septembrie suntem Despărțiți, dar împreună (The Break-Up, 2006) cu Vince Vaughn, Jennifer Aniston și Cole Hauser. Doi îndrăgostiți care se ceartă decid să se despartă și încearcă să se alunge reciproc din apartamentul pe care îl împart, comportându-se oribil unul cu celălalt. Data de 23 septembrie aduce O iubire neplanificată (Man Up, 2015) cu Lake Bell și Simon Pegg. Datorită unei neînțelegeri, jurnalista Nancy este confundată cu o altă persoană la o întâlnire și nu are niciun motiv să regrete. Vineri, 30 septembrie, pășim pe Drumul spre regăsire (Catch and Release, 2006) cu Jennifer Garner, Timothy Olyphant și Kevin Smith. În timp ce încearcă să își reconstruiască viața după moartea logodnicului ei, Gray (Jennifer Garner) descoperă că acesta avea secrete față de ea.