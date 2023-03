În viitorul an școlar, la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava vor funcționa nouă clase de-a IX-a, cu una în plus față de acum. Anunțul a fost făcut, la Radio Top, de directoarea colegiului, profesoara de engleză și spaniolă Silvia-Corina Nuțu. Aceasta a declarat că la profilul pedagogic vor fi trei clase, din care două pentru specializarea de educator-învățător și una pentru specializarea educator-puericultor. La filiera teoretică vor fi două clase de matematică-informatică, din care una intensiv informatică, și una intensiv limba engleză, trei clase de științe sociale, din care una intensiv limba engleză, precum și o clasă de filologie, intensiv limba engleză. Directoarea de la „Mihai Eminescu” a afirmat că pe lângă engleză se mai studiază limba franceză și limba germană. Totodată, există opționalul de limba spaniolă predat chiar de profesoara Nuțu și opționalul de limba japoneză predat de Carolina Vieriu, în general, la clasa a XII-a. Directoarea a subliniat că pe site-ul colegiului cn-eminescu.ro sunt postate toate datele despre admitere. Doamna Nuțu a afirmat: Am postat din timp informațiile legate de admitere, pentru că sunt foarte multe telefoanele pe care primim la secretariat. Site-ul este refăcut, iar acolo se găsesc informații complete cu privire la admiterea în clasa a IX-a. Sunt postate și informații despre înscrierea la clasa pregătitoare și la grădiniță. Părinții au posibilitatea să consulte site-ul și să găsească toate informațiile necesare”. Înscrierile la clasa pregătitoare vor debuta în data de 3 mai, iar cele la grădiniță ulterior.

