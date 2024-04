Echipa candidatului PNL la Primăria Suceava s-a îmbogățit cu o nouă achiziție, Călin Horia Bârleanu. Acesta lucrează de 19 ani în învățământ, este psiholog și om de radio. O persoană dinamică, pasionată de lucrul cu oamenii, mereu gata de câte o schimbare, care crede că totul este posibil cu răbdare și pasiune. Doctorat în filologie, masterat în literatură şi comunicare, licențiat și acreditat ca psiholog clinician. Interesul pentru psihologie şi pentru conceptele teoretice şi practice l-au determinat să se formeze, nu doar ca filolog, ci şi ca psiholog clinician. “Am obiceiul să scriu foarte mult. Ori la câte un curs, ori pur şi simplu pentru că subiectul mă interesează. Aşa am publicat în domeniul antropologiei, simbolisticii şi psihocriticii.”,a spus Bârleanu. În fiecare lucrare scrisă, Călin urmărește să surprindă noi perspective şi valențe ale omului. “Sunt onorat să fac parte din echipa lui Lucian. Îl cunosc de ceva vreme și am destul de multă încredere în el și odată ce am încredere îl el, cred că putem construi ceva împreună. Haideți cu noi!”, a transmis Călin Horia Bârleanu.

”Mă onorează și îmi dă speranță faptul că oameni cum este Călin se alătură echipei mele și că îmi oferă votul de încredere. Sunt sigur că avându-l alături vom aduce un nou suflu în proiectele pe care le vom pregăti pentru Suceava și mai ales pentru suceveni, întrucât de cum îl cunoști pe Călin, îți dai seama că într-adevăr este pasionat de lucrul cu oamenii. Bine ai venit în echipă, Călin! Suceava întinerește! Și nu vorbim despre vârstă, ci despre atitudine”, a spus Lucian Harșovschi.