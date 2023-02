Miercuri în baza datelor şi informaţiilor deţinute în cadrul Planului de Acţiune “Scutul Pădurii”, polițiștii din cadrul IPJ Suceava – Biroul Protecția Fondului Forestier si Piscicol, au efectuat activități de control pe raza județului Suceava, pe linia respectării prevederilor legale privind transportul materialelor lemnoase.

Astfel, la ora 05.45, in Gura Humorului, a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv cherestea răsinoase. Conducătorul auto din loc. Valea Moldovei, a declarat faptul că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. In continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitara, nu a fost generat niciun aviz de însoțire a materialului lemnos valabil in data de 08.02.2023, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonul Silvic Izvor din cadrul Ocolului Silvic Gura-Humorului unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 7,13 mc cherestea răsinoase. S-a dispus sanctionarea contraventională a șoferului din Valea Moldovei conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 7,13 mc cherestea răsinoase care a fost predată în custodie reprezentanților OS Gura-Humorului.

Ulterior, la ora 06.50, in Gura Humorului a fost identificată in trafic o altă autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv lemn rotund răsinoase. Conducătorul auto din Ostra, a declarat faptul că nu deține documente de provenientă pentru materialul lemnos. In continuare, s-a procedat la interogarea aplicației informatice pe linie de silvicultură SUMAL CONTROL, ocazie cu care s-a constatat faptul că pentru autoutilitară, nu a fost generat niciun aviz de însotire a materialului lemnos valabil in data de 08.02.2023, motiv pentru care autoutilitara a fost condusă la sediul Cantonul Silvic Izvor din cadrul OS Gura-Humorului unde specialiștii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total de 5,39 mc lemn rotund răsinoase. S-a dispus sancționarea contraventională a șoferului din loc. Ostra, conform art. 19, alin. (2), lit. a) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea fizică a cantitătii de 5,39 mc lemn rotund răsinoase care a fost predată în custodie reprezentanților Ocolului Silvic Gura- Humorului.

La ora 10.15, in Păltinoasa, a fost identificată in trafic o autoutilitară care transporta material lemnos, respectiv lemn rotund de foc răsinoase. Conducătorul auto a prezentat pentru control un aviz electronic, pentru cantitatea de 8,08 mc lemn rotund de foc răsinoase. Intrucât existau suspiciuni cu privire la volumul de material lemnos transportat, autoutilitara a fost condusă la Cantonul Silvic Izvor din cadrul OS Gura-Humorului, unde specialistii silvici au procedat la inventarierea materialului lemnos rezultând un volum total 13,10 mc lemn rotund de foc răsinoase, cu 5,02 mc lemn rotund de foc rasinoase in plus fată de volumul inscris in avizul de însotire. S-a dispus sanctionarea contraventională a unității economice care a emis avizul din Mănăstirea-Humorului conform art. 19, alin. (2), lit. b) din Legea 171/2010, iar ca măsură complementară s-a dispus confiscarea cantitătii de 5,02 mc lemn rotund răsinoase în valoare totală de cca. 1000 lei conform O.M. 216/2023.

De asemenea, în cursul zilei de ieri, în jurul orei 13.00, patrula de siguranță publică din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Marginea, fiind în exercitarea atribuțiilor de serviciu, a identificat și oprit regulamentar pentru control, o autoutilitară care se deplasa pe drumul comunal neclasificat de pe raza comunei Marginea, condusă de către un bărbat de 52 ani, din Volovăț, care a prezentat pentru control documentele personale și cele ale autoutilitarei, iar cu ocazia controlului efectuat asupra autoutilitarei, s-a constatat că acesta transportă materiale lemnoase, însă fără a deține documente specifice de transport.

Procedându-se la verificarea în aplicația SUMAL, a rezultat faptul că nu a fost generat aviz de însoțire pentru mijlocul de transport.

În continuare, autoutilitara în cauză a fost condusă către depozitul de pe raza comunei Marginea iar în urma inventarierii materialelor lemnoase de către lucrătorii silvici din cadrul Ocolul Silvic Marginea, a rezultat cantitatea de 2,79 mc lemn de foc fag, în valoare de 700 lei.

S-a dispus confiscarea cantității de 2,79 mc lemn de foc fag și s-a procedat la predarea în custodie către lucrătorii silvici din cadrul Ocolului Silvic Marginea.

Șoferul a fost sancționat contravențional conform art. 19 alin. (2), lit. a) pct. 1 din Legea nr. 171/2010.