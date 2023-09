Conform datelor oficiale, numărul studenților români din Olanda a ajuns la 6717, situându-ne pe locul 3 după Germania cu 22.775 studenți și Italia cu 7633 studenți.

„În Olanda, în ciuda discuțiilor la nivel guvernamental și politic despre posibilitatea limitării numărului de programe universitare cu predare în limba engleză, situația rămâne neschimbată pentru anul următor. Mai mult, universitățile încurajează studenții europeni și se opun acestor abordări, iar statul olandez a reintrodus un grant, alături de alte metode de finanțare. O astfel de deschidere către a primi studenți străini se manifestă și la unele universități din Marea Britanie. Chiar dacă cele mai multe și-au modificat taxele pentru europeni după BREXIT, sunt și multe universități care au pastrat nivelul de 9250 lire sterline al taxei vechi pentru europeni. Unele dintre aceastea vor fi prezente și la ediția din acest week-end a World Education Fair. Așadar un top al destinațiilor de studiu pentru români situează Olanda pe locul 1, urmată de Marea Britanie, Spania, Belgia, Germania, Italia și Franța. În același timp, tinerii încep să aibă opțiuni consistente de studiu în țări ca Irlanda, Finlanda, Malta, Estonia, Maritius sau Suedia”, declară Alexandra Bădescu, Deputy General Manager IntegralEdu.

Pe 1 octombrie are loc la București târgul educațional World Education Fair (WEF), acesta având în prealabil și două ediții locale la Cluj și Constanța, cu peste 30 de universități, licee și instituții organizatoare de tabere din 11 țări. “Foarte multe universități europene, din Marea Britanie și chiar din SUA oferă burse academice consistente, dar și pentru performanțe sportive sau artistice. Există chiar universități din SUA cu taxe de școlarizare începând de la 12.600$. Și din acest motiv este importantă participarea la WEF pentru că cei interesați pot obține aceste informații direct de la reprezentanții instituțiilor, fie că vorbim de universități sau de licee. În plus, cei prezenți beneficiază pe toată durata evenimentului de suportul consultanților educaționali care, pe lângă îndrumare, pot aplica și teste de orientare profesională, extrem de utile pentru parcursul de viitor al unui tânăr în cautarea unui domeniu de studiu, pentru a preveni abandonul universitar sau un eventual „career shift”. Cererea crescută pentru astfel de teste, de peste 30% de la an la an, se datorează faptului că testele evaluează potrivirea dintre aptitudinile, abilitățile și interesele elevului”, precizează Alexandra Bădescu.

Tendințe în educație 2023: pregătirea pentru studiile în străinătate devine timpurie, în unele cazuri chiar la vârsta de 12 ani. Crește interesul pentru medicina în Olanda, unde studenții învață în olandeză începând cu al patrulea an. Noile generații se îndreaptă spre domenii de studiu precum Creative Business, A.I. sau Cyber Security

“Una dintre preocupările pe care le-am observat în ultimii ani în rândul familiilor tinerilor care doresc să plece la studii în străinătate este pregătirea timpurie pentru acest moment. În calitate de consultanți educaționali, venim în sprijinul viitorilor candidați care se prezintă la noi la vârste tot mai mici, începând chiar de la 12 ani. Îi încurajăm să-și definească domeniul de studiu și viitoarea carieră prin intermediul testelor de orientare profesională dar și prin recomandarea unor activități extracuriculare ce pot contribui la acest proces decizional. De asemenea, am constatat că aplicanții dezvoltă relații strânse și de durată cu consultanții noștri educaționali. Prin urmare, ne concentrăm pe sesiuni individuale și consultanță personalizată, abordând nevoile specifice ale fiecarui candidat” susține Alexandra Bădescu.

Din punct de vedere al interesului candidaților pentru studiile în străinătate, topul domeniilor din acest an arată astfel:

Economie și Management Computer Science Arta și Design Inginerie Psihologie Drept Media și Comunicare Turism, Hotel Management și Arte Culinare Medicină Științe Sociale și Științe Umaniste

Cel mai căutat program de studiu din zona Economie și Management este cel de International Business, iar din punct de vedere al destinației, cei mai mulți tineri aleg să studieze Business în Olanda, Italia și Spania. Psihologia este un alt domeniu de interes în rândul viitorilor studenți internaționali, destinația de studiu preferată pentru a urma un program în acest domeniu fiind Olanda. De asemenea, după pandemie, se observă o creștere a interesului pentru domeniul turismului și al ospitalității.

“O noutate pentru acest an este și orientarea către programele de Media și Comunicare, strâns legate de piața muncii și, implicit, de noile domenii de activitate. De exemplu, o universitate din Irlanda care va fi prezentă la București, colaborează cu Studioul Windmill Lane, unul dintre cele mai faimoase studiouri de înregistrări din lume, cu colaborări cu artști celebri ca Rolling Stones, Bruce Springsteen, Miley Cyrus, Ed Sheeran, U2 și mulți alții. Din ce în ce mai multe universități încep să dezvolte noi programe, de nișă, cu mare potențial pentru viitor. Un astfel de program de studiu este cel de Creative Business, prin care tinerii își dezvoltă cunoștințele de management și afaceri în domeniile creative și artistice. Alte programe de nișă care încep să fie foarte căutate de tineri dar și de companiile specializate sunt Creative Media & Game Technology, Cyber Security sau Environmental Science. De asemenea, interesul pentru studii în domeniul A.I. este de la sine înțeles, atât din partea tinerilor, dar și a companiilor, în Marea Britanie existând deja universități care acordă și burse pe acest program”, mai explică Alexandra Bădescu.

Admiterea la licee în străinătate a devenit din ce în ce mai competitivă în ultimii ani

Comparativ cu anii anteriori, numărul solicitărilor pentru studii gimnaziale și liceale în străinătate, se menține constant. Conform statisticilor IntegralEdu, Marea Britanie se află în continuare pe primul loc în topul preferințelor, urmată de Germania, Elveția, Austria, Spania și Italia. SUA intră în top pentru studiul liceal.

“Admiterea la liceele de elită din străinătate devine tot mai competitivă după pandemie drept urmare și pregătirea în vederea admiterii trebuie începută din timp. După perioada lungă de studiu online, interesul pentru școlile internaționale a crescut semnificativ, astfel că acestea înregistrează mai mulți candidați pe un loc, ceea ce înseamnă automat și un grad de dificultate sporit la admitere. De cele mai multe ori, candidații sunt testați la limba straină, matematică și alte materii, în funcție de vârsta candidatului la momentul aplicației, interesele academice ale acestuia și profilul liceului. De asemenea, vor susține cel puțin un interviu academic cu reprezentantul școlii și li se pot administra teste specifice pentru identificarea abilităților cognitive și de raționament. În acest context, rolul consultantului educațional devine foarte important atât în identificarea din timp a liceului potrivit cât și în pregătirea admiterii”, precizează Raluca Niculae, Manager Departament Tabere și Licee.

În ceea ce privește taxele pentru studiul liceal în străinătate, acestea pot varia între 17.500 și 50.000 de lire sterline pe an pentru Marea Britanie, pentru SUA acestea situându-se între 25.000 și 90.000 de dolari anual. În Spania costurile anuale pentru varianta boarding school sunt în medie de 30.000 euro, în Portugalia 18.500 euro, iar în Germania acestea se situează între 25.000 și 45.000 euro.

“Deși în aparență taxele pot părea consistente, acestea includ costurile aferente școlarizării, cazării și meselor și o mulțime de activități extracurriculare din care elevii pot alege. Trebuie avut în vedere și faptul că multe licee acordă burse academice, sportive sau artistice care variază între 5% și 100% din taxa de școlarizare”, mai explică Raluca Niculae.

Cererea pentru taberele educaționale în străinătate se dublează de la an la an, datorită apariției unor programe și destinații noi

Din ce în ce mai mulți elevi călătoresc în străinătate pentru a participa la tabere educaționale, atingându-se nivelul pre-pandemic. În acest context și pentru a evita situații neplăcute legate de lipsa disponibilității biletelor de avion sau a locurilor în campus, dar și pentru a beneficia de reduceri early bird, recomandăm rezervarea din timp a locului în tabără.

Pregătirea studiilor în străinătate începe de la vârste din ce în ce mai mici. Atât liceele cât și universitățile de elită cer candidaților, pe lângă rezultate academice bune și un nivel ridicat de cunoaștere al limbii străine, o experiență cât mai largă în domeniul de studiu dorit. Pe de altă parte, decizia continuării studiilor în străinatate poate ridica o serie de provocări (academice, culturale, sociale etc.) pentru unii elevi, această schimbare implicând o doză semnificativă de adaptabilitate la noul context. Pe aceste coordonate, taberele educaționale și internship-urile constituie o etapă esențială premergătoare plecării la studiu în străinătate. La fel și testele de orientare profesională.

Din ce în ce mai multe domenii de studiu pot fi experimentate de către elevi în cadrul taberelor educaționale și internship-urilor organizate în campusuri precum UCL, Imperial College, Oxford, Cambridge: media & performing arts, sound design & production, forensic science/criminalistică, video game design, public speaking & leadership etc. Acestea se alatură domeniilor deja consacrate pentru taberele educaționale precum arhitectură, medicină, drept, inginerie, business, psihologie etc. La finalizarea acestor programe, tinerii primesc certificate și recomandări din partea specialiștilor din industrie sau companiilor cu care au lucrat, esențiale pentru admiterea la universitate.

În cadrul târgului educațional World Education Fair, participanții interesați de taberele educaționale, vor regăsi propuneri pentru toate vacanțele școlare, noi programe de studiu, destinații la mare căutare în acest an precum Singapore dar și noutăți precum Japonia și Dubai. Pe perioada vacanțelor de iarnă și primăvară de exemplu, vor putea alege între o tabără de ski și snowboard în Elveția sau desert safari în Dubai.