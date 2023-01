În cursul săptămânii trecute, odată cu definitivarea trainingului specific de utilizare a dispozitivului SPECT/CT in acest sens (susținut de un trainer din Grecia), în Laboratorul de Medicină Nucleară de la Spitalul Județean Suceava s-au efectuat primele două scintigrafii miocardice de perfuzie, o tehnică imagistica cu sensibilitate crescută, deosebit de utilă în evaluarea fluxului sanguin al mușchiului inimi prin folosirea de radiotrasori. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Județean Suceava, dr. Dan Teodorovici, a precizat că m etoda poate fi utilizată individual dar și complementar angiografiei coronariene ș i aduce informații despre perfuzia miocardului deservit de artera coronară obstruată (vizualizată în prealabil angiografic), realizând astfel o evaluare funcțională globală miocardica cu mare capacitate de prognostic pe termen scurt și lung. Expunerea la radiații în timpul scintigrafiei miocardice este mai mică decât în cazul examenului de angiografie coronariană – cateterism coronarian.

Primii doi pacienti evaluati au fost:

Un pacient cu antecedente de boală coronariană dublu stentat la care s-a evidențiat un defect de perfuzie în teritoriul arterei descendente anterioare stângi (ramură din artera coronară stângă ) sugestiv pentru infarct antero-inferior sechelar (evaluare în condiții de repaus );

Un pacient cu antecedente de miocardita la care s-a evidențiat un minim defect de perfuzie indus de efort reversibil în condiții de repaus (evaluare în condiții de stres indus de efort și ulterior repaus – protocol de o zi).

Dr. Dan Teodorovici a explicat că imagistica de perfuzie miocardica folosește un preparat farmaceutic radioactiv administrat intravenos pentru a descrie distribuția fluxului sangvin din muschiul inimii si identifica zonele in care fluxul relativ redus se asociaza cu un proces patologic ( ischemie sau necroza). Cu ajutorul acestei tehnici perfuzia inimii poate fi masurata atat in repaus, cat si in conditii de efort.

Indicatiile majore ale scintigrafiei de perfuzie sunt stabilite de catre medicul cardiolog: in contextul obiectivarii ischemiei miocardice vs infarct miocardic, pentru evaluarea reversibilitatii ischemiei miocardice si a caracterului sau ( indusa de efort ?) in vederea stabilirii oportunitatii unei interventii sau evaluarea perfuziei cardiace postinterventie (angioplastie, bypass, etc)

Detectarea in timp util a tulburarilor de perfuzie ale inimii prin scintigrafia miocardica poate ajuta la prevenirea unui infarct, indicand necesitatea inceperii unui tratament medicamentos, dilatare vasculara sau interventie chirurgicala de bypass. Daca in urma acestei proceduri nu exista constatari patologice, riscul pentru un eveniment cardiac in urmatorii 5 ani este mai mic de 1%, lucru confirmat de mai multe studii clinice.

„Activitatea este sustinuta cu succes de colectivul Laboratorului de Medicina Nucleara al SJU Suceava format din : dr. Gutu Mihai – medic primar Medicina Nucleara, dr. Gutu Mihaela – medic specialist Medicina Nucleara, asistenti principali Florea Ramona Ioana Oanea, Murariu Loredana, Iletchi Florentina. La evaluarea primelor doua cazuri au participat din cadrul sectiei de cardiologie, dr. Rusu Ramona – medic primar cardiolog si dr. Ilisei Alexandra medic specialist cardiolog”, a mai spus dr. Dan Teodorovici.