Primarul comunei Fântânele, Vasile Hîj, care candidează pentru un nou mandat la alegerile din 9 iunie, a făcut un bilanț al celor trei mandate ale sale arătînd că în localitate s-au făcut investiții care au îmbunătățit substanțial calitatea vieții oamenilor.

În primul mandat, 200-2004 am făcut pași importanți către îmbunătățirea infrastructurii locale. Prin colaborarea cu Banca Mondială, am realizat prima școală modernizată din localitatea Stamate. Totodată, am asfaltat primele drumuri din comuna Fantanele, din localitățile Stamate, Banesti, Fantanele și Slobozia, cu fonduri europene de 1.000.000 de dolari prin programul SAPARD”, a spus Hîj.

În următoarele două mandate, între anii 2016 și 2024, a arătat primarul, una dintre cele mai semnificative realizări a fost reabilitarea școlii din Fântânele, unde s-au efectuat lucrări extinse de renovare. ”Printre proiectele realizate în acești 8 ani se numără construcția unei grădinițe cu program normal. Această grădiniță, dotată cu trei săli de clasă, a fost ridicată de la zero, cu o valoare totală de 122.950 de lei. De asemenea, am realizat un alt proiect vital pentru sănătatea comunității noastre: construcția dispensarului din satul Fantanele. Dispensarul, construit și el de la zero, a fost o investiție esențială în infrastructura medicală locală, având o valoare totală de 787.473 de lei. Am pus în aplicare un alt proiect important: construcția terenului de minifotbal din satul Stamate. Acest teren, ridicat de la zero, a devenit un loc de întâlnire și de recreere pentru tineri. Cu o valoare totală de 325.373 lei. Un alt proiect a fost reabilitarea școlii de la Stamate și a grădiniței. Această investiție esențială a avut o valoare totală de 680.000 de lei. În eforturile noastre continue de a sprijini dezvoltarea comunității, am implementat un proiect esențial: construcția Casei Multifuncționale din satul Cotu Dobei. Cu o valoare totală de 877.000 de lei”, a enumerat Vasile Hîj.

Următorul proiect, a adăugat primarul, a fost apa și canalizarea care a ajuns la o valore de 2.500.000 de euro. ”În anul 2023, am finalizat un proiect esențial pentru îmbunătățirea infrastructurii locale: reabilitarea rețelei de iluminat public. Această investiție a avut o valoare totală de 796.980 de lei și a avut ca scop modernizarea și eficientizarea sistemului de iluminat în întreaga comună”, a precizat primarul.

El a dorit să sublinieze rolul esențial al consilierilor locali, care au votat proiectele duse la îndeplinire de-a lungul mandatelor sale. ”Această colaborare strânsă cu Consiliul Local, a permis realizarea unor proiecte importante pentru comunitatea noastră și le multumesc pe această cale, consilierilor locali pentru colaborarea fructuoasă și tuturor celor care m-au sprijinit, în beneficiul comunității noastre”, a spus Hîj care a mai spus că ”mă angajez să rămân dedicat în slujba comunității și să continui să muncesc pentru binele și prosperitatea tuturor locuitorilor comunei Fantanele”.