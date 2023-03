Primarul orașului Liteni, Tomiță Onisii, a anunțat că săptămâna aceasta au început lucrările la o investiție foarte importantă pentru localitatea pe care o conduce respectiv dispensarul medical. Primarul a precizat că investiția se ridică la peste 3,5 milioane de lei și se realizează cu fonduri alocate prin CNI.

Clădirea va avea peste 550 mp (P+1E), 3 cabinete de consultații, 3 săli de tratament, sală de așteptare, cameră de gardă, sală administrativă și spații tehnice.

”În același timp continuă lucrările la corpul nou de școală (finanțare prin POR-axa 10), la corpul B al liceului unde se vor executa lucrări complexe de consolidare dar și mansardarea acestuia pentru realizarea a încă cinci săli de clasă și a unui amfiteatru (finanțare prin POR-axa 13) dar și la Sala Sporturilor unde stadiul lucrărilor a depășit 70% (finanțare CNI). De asemenea s-au reluat lucrările de pregătire pentru asfaltare la cei 8 Km de drum cu finanțare din fonduri europene și de modernizare a iluminatului public (zilele acestea pe strada preot Herțug), lucrări ce vor continua până la definitivarea înlocuirii tuturor lămpilor actuale cu lămpi mult mai economice”, a mai spus Tomiță Onisii.