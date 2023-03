Primarul orașului Vicovu de Sus, liberalul Vasile Iliuț, a semnat în această săptămână șapte contracte de finanțare prin PNRR ajungând la un total de 17 care însumează nu mai puțin de 22 de milioane de euro. Printre acestea se numără achiziționarea unui număr de 12 autobuze electrice și construirea mai multor puncte de încărcare, amenajarea a 25 de kilometri de piste de biciclete, construirea primei creșe din oraș, montarea de semafoare inteligente, construirea unui centru de Colectare cu Aport Voluntar sau a unui număr de 25 de insule ecologice. ”Am semnat încă șapte contracte de finanțare prin PNRR, care alături de celelalte zece contracte ce se află în diferite stadii de implementare cumulează investiții de aproximativ 110.000.000 lei (22 milioane de euro ) pentru orașul Vicovu de Sus. Vorbim așadar de bani europeni care într-o perioadă relativ scurtă își vor pune amprenta asupra calității vieții în localitatea noastră. Acest lucru fiind posibil și datorită implicării domnului președinte Gheorghe Flutur care mi-a fost alături de la începutul mandatului. Chiar dacă par lipsit de modestie vă promit că acesta este doar începutul, pentru că din această primăvara ne vom focusa pe oportunitățile oferite de Programul Regional Nord-Est 2021-2027 prin care doresc să ne asigurăm finanțarea pentru absolut toate obiectivele propuse și asumate față de dumneavoastră. Mulțumesc tuturor celor care îmi sunt alături și care cred că doar împreună vom reuși să realizăm ceea ce ne-am propus”, a declarat Vasile Iliuț.

