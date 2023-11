Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, consideră că politica fiscală din România trebuie să rămână predictibilă, corectă și stimulativă pentru cei care își plătesc taxele și impozitele la timp. Ioan Balan a susținut o declarație politică în care arată că echipa politică liberală de la Suceava, sub coordonarea președintelui PNL și al Consiliului Județean Gheorghe Flutur, a reușit să pună în mișcare sute de proiecte de investiții utile și importante pentru comunitățile locale. „Scopul nostru este acela de a îmbunătăți viața sucevenilor și, în același timp, de a deveni un adevărat magnet pentru investitorii privați care, până în anii trecuți, ne-au tot ocolit. Ne interesează foarte mult ca fabrici și uzine importante să se stabilească în zona noastră, pentru că aceste investiții private aduc cu ele progres tehnologic, salarii mari pentru angajați și venituri mai mari pentru administrațiile locale. Orice investitor ai întreba, acesta îți va răspunde că motive care îl determină să construiască o fabrică nouă și să ofere locuri de muncă de calitate sunt: o infrastructură rapidă de transporturi, o politică fiscală care nu se schimbă peste noapte și angajați bine calificați”, a spus Balan. El a adăugat că echipa liberală va reuși, cu mari eforturi, să ducă la capăt marile proiecte de infrastructură care vor lega Suceava de toate provinciile istorice și de București.

„Prin parteneriate între Consiliul Județean, universități și mediul de afaceri, vom avea centre de calificare pentru tineri la cele mai înalte standarde. Așadar, ceea ce rămâne de făcut și nu depinde în niciun fel de acțiunile noastre la nivel de județ, este ca Guvernul să păstreze o politică fiscală corectă, predictibilă, stimulativă pentru cei onești, care-și plătesc taxele și impozitele la timp. Vreau să cred cu toată puterea că angajamentul recent făcut de Guvern, prin vocea domnului prim-ministru, nu va fi încălcat, iar în următorii ani nu vom avea majorări de impozite și taxe. Să știți că toate economiile europene o duc rău și se luptă să nu intre în recesiune. Economia României, după ultimele date ale INS, crește, însă nu cu viteza cu care ne dorim. De aceea, soluția liberală este să continuăm să susținem ritmul investițiilor publice, să stimulăm mediul privat să facă investiții, să stimulăm angajații, pentru că așa bugetul de stat va avea mai multe resurse și pe termen mediu și lung nu trebuie nici majorate și nici introduse impozite și taxe”, a transmis Ioan Balan.