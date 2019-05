alegerile europarlamentare, „România merită mai mult!”, social democrații recunosc cât de nocivi au fost pentru această țară. Într-o declarație politică, Ioan Balan a spus că „trebuie să recunosc faptul că am rămas fără cuvinte văzând gestul de sinceritate extremă făcut chiar de către PSD, atunci când a scris pe toate afișele electorale <România merită mai mult!>. O țară întreagă a fost intoxicată cu acest slogan cu care, cred, că suntem cu toții de acord! Da! România merită mai mult decât o guvernare PSD-ALDE, incompetentă, coruptă, anti-națională, anti-dezvoltare, pro-sărăcie, și orientată exclusiv către interese personale și de grup. Să spună că România merită mai mult, ar înseamna că PSD nu ar fi fost niciodată la guvernare, numai că acest partid toxic, PSD, a fost peste 22 de ani la guvernarea țării în ultimii 30 de ani. Așadar, liderii PSD recunosc cât de toxici au fost pentru această țară, cât de nocivi au fost pentru modernizarea și dezvoltarea națiunii române, cât de mult au îndepărtat România de valorile Uniunii Europene. Dacă ar fi să fac un apel la memoria recentă și, mai ales, la programul mincinos de guvernare PSD-ALDE, pot să afirm:

DA! România merită școli moderne, în care copiii să vină cu drag!

NU! România NU merită școli în care copiii mor cu zile din cauza lipsei investițiilor. NU! România NU merită școli cu toalete în curte. România NU merită un guvern care nu a alocat bani pentru modernizarea unităților de învățământ.

DA! România merită 8 spitale regionale de urgență! Românii merită să se trateze în spitale moderne, curate și bine dotate, așa cum este Spitalul Județean Suceava. România merită să-și păstreze medicii în țară.

NU! România și românii NU merită să li se închidă spitalele pentru că Guvernul nu mai are bani. Pacienții NU merită să sufere pentru că nu sunt medicamente în spitale!

DA! România merită mai multe autostrăzi și drumuri rapide! România merită căi ferate rapide și sigure, care să contribuie la dezvoltare tuturor regiunilor țării, mai ales a celor slab dezvoltate.

NU! Românii NU trebuie să mai sufere de sărăcie din cauză că Guvernul nu este în stare să construiască infrastructură, deși are miliarde de euro la dispoziție!

DA! România merită mai multe fonduri europene gratuite, puse în slujba tuturor românilor.

NU! România NU merită să piardă în fiecare zi oportunități. România NU merită un guvern PSD-ALDE care spune că fondurile europene nu sunt bune pentru România, pentru că guvernanții nu pot fura din ele!

DA! România merită mai multe instituții puternice, scoase de sub controlul factorului politic.

NU! România NU merită întoarcerea la un regim în care un individ își subordonase toate instituțiile statului român”.

Bălan: România merită să scape PSDragnea și de clica din jurul său, care au dus țara înapoi cu zeci de ani

Ioan Balan și-a exprimat convingerea că toți cetățenii români vor fi de acord că România merită mai mult, adică „merită să scape PSDragnea și de clica din jurul său, care au dus țara înapoi cu zeci de ani”. Deputatul PNL de Suceava a spus că România merită să se dezvolte și să ofere cetățenilor săi drumuri sigure și rapide, școli performante și spitale în care să se trateze. „România merită mult mai mult decât înapoierea și subdezvoltarea în care PSD ține premeditat țara.

Partidul Național Liberal a demonstrat că are soluții concrete, simple și eficiente, la toate probleme care-i macină pe români. Un guvern liberal va avea ca priorități zero: construirea, din fonduri europene nerambursabile, a Autostrăzii Moldovei, Autostrăzii Unirii și finalizarea Autostrăzii Transilvania, Autostrăzii Sibiu-Pitești și Autostrăzii Olteniei; în maximum doi ani, nicio școală cu toaletă în curte și fără apă curentă să nu mai existe; demararea lucrărilor de construire, imediată, din fonduri gratuite de la UE, a primelor 3 spitale regionale de la Iași, Cluj și Craiova; multiplicarea modelului de succes al Spitalului Județean Suceava, unul dintre cele mai moderne spitale din regiune, la nivelul întregii țări”, a declarat Ioan Balan.

Ioan Balan a precizat că ceea ce PNL le spune românilor „nu sunt vorbe goale”, așa cum fac cei din PSD și ALDE „când i-au înșelat pe români în anul 2016! Pe noi ne caracterizează faptele”. El a subliniat că faptele primarilor PNL de la Suceava, Alba Iulia, Arad, Cluj Napoca și Oradea demonstrează cum poate arată România guvernată de PNL și cum arată România aflată sub „guvernarea toxică PSD-ALDE”. „Am toată convingerea că oamenii au constatat deja diferența și vor alege modelul de succes al PNL și că vor demonstra PSD că România merită mai mult, că merită scăpată de PSD și că merită să se dezvolte”, a încheiat Ioan Balan.