Primarul Sucevei, Ion Lungu, a oferit „Diploma de Excelență” a municipiului Suceava Grupului Rossmann, proprietarul fabricii Ambro. Grupul francez Rossmann a împlinit 100 de ani de activitate, prilej cu care a organizat mai multe evenimente în municipiul Suceava. „Am participat in ultimele zile la evenimente legate de sărbătorirea Centenarului Grupului Rossmann, care deține societatea Ambro SA Suceava. Cu acest prilej am oferit o Diplomă de Excelență Grupului Rossmann pentru sărbătorirea centenarului și implicarea în viața comunității sucevene, diplomă pe car ei-am înmânat-o domnului Fabrice Rossmann, care face parte din Consiliul de administrație al grupului”, a spus Lnugu. El a subliniat faptul că AMBRO SA este una dintre cele mai importante firme din municipiul Suceava. „Firma Ambro ocupa locul 1 în ceea ce privește cifra de afaceri în orașul Suceava. Aici își câștigă pâinea un număr de peste 600 de suceveni, fiind un proiect reușit de privatizare”, a arătat primarul Ion Lungu. 0

