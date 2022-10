Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat că în cursul zilei de vineri a participat la Forumul „Întâlnirile franco-române pentru turism” organizat de Ambasada Franței în România împreună cu Consiliul județean Suceava și autorități locale din județ. În cadrul forumului, Ion Lungu a prezentat sintetic Strategia de turism a municipiului Suceava și înființarea Organizației de Management a Destinației turistice „Suceava-orașul Cetății de Scaun”. „Am fost onorați ca la aceste dezbateri să participe reprezentanți ai autorităților locale din Departamentul Mayenne și ai orașului Laval din Franța, cu care suntem înfrățiți”, a precizat Lungu.

El a arătat că la acest forum a participat și directorul general al Institutului Francez în România, Julien Chiappone-Luchessi, cu care am avut o întâlnire la sediul municipalității cu privire la strategia de colaborarea cu Ambasada Franței în anul 2023.

„Este o onoare pentru municipiul nostru să avem relații de colaborare cu autorități locale din Franța, cu ambasada Franței în Romania, lucru care se înscrie în relațiile excelente de colaborare între cele două țari. Franța este una din țările cele mai importante din Uniunea Europeană, drept pentru care vom depune eforturi în continuare pentru a dezvolta relațiile de colaborare”.