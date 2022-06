Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, la Radio Top, reluarea lucrărilor de pictură la Catedrala <Nașterea Domnului> de pe Mărășești, pentru care din bugetul pe 2022 s-au dat deja 500.000 de lei. Șeful municipalității a precizat că o sumă similară a fost virată, de la începutul anului, pentru continuarea proiectului de construire a unui centru social în curtea Catedralei. Primarul a estimat că, mare parte din centru, va fi gata până la sfârșitul lui 2022. El a menționat că, în baza unor parteneriate încheiate cu municipalitatea, centre sociale mai funcționează la Bisericile <Trei Ierarhi> și <Sfânta Vineri> din cartierul George Enescu, și la Biserica <Sf. Andrei> din Burdujeni.

Primarul a arătat: „Vrem să dezvoltăm această formă de protecție socială la unitățile de cult. Așa se întâmplă și în Occident, unde centrele de asistență socială sunt pe lângă unitățile de cult. Eu cred că ăsta este viitorul. Să dezvoltăm cât mai mult asistența socială a persoanelor prin unitățile de cult”. De asemenea, Ion Lungu a menționat că are o relație foarte bună cu arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Înaltpreasfințitul Părinte Calinic. Primarul a afirmat: „Înaltpreasfințitul Calinic are niște proiecte destul de îndrăznețe și noi suntem alături de el, îl sprijinim. De exemplu, vrea să facă un centru eparhial în zona Căminului de Bătrâni al Arhiepiscopiei, dinspre Ipotești. Trebuie 25 de hectare de teren și s-au întreprins demersuri la Guvern”. Ion Lungu a adăugat: „Se realizează lucruri bune la Mănăstirea <Sf. Ioan> și acestea nu sunt făcute pentru mine sau pentru Înaltul Calinic. Rămân în istorie pentru Suceava, pentru suceveni, așa cum sunt făcute trainic vor mai dăinui încă 500 de ani de-acum încolo”.