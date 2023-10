Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat, astăzi, că în urma discuțiilor pe care le-a avut în ultimele zile cu sucevenii din mai multe cartiere ale Sucevei a lua decizia ca în ședința Consiliului Local de luna aceasta să propună reducerea taxelor de parcare anuale pentru 18 parcări din municipiu. „În ședința de Consiliu Local din luna octombrie voi propune un amendament la Hotărârea de Consiliu Local din 6 iunie prin care s-au aprobat 18 parcări noi cu plată, în așa fel încât suma care trebuie plătită pentru aceste parcări să fie de 100 de lei pe an atât pentru riverani, cât și pentru pensionari. Am luat această decizie având în vedere faptul că o parte din aceste parcări sunt în cartierul Obcini, George Enescu, Burdujeni, deci nu sunt în zona centrală”, a spus Lungu. El a adăugat că va propune și reducerea taxelor de parcare anuale pentru parcările unde se percep tarife de 600 și 500 de lei. Astfel, aceste taxe anuale ar urma să se reducă pentru riverani și pensionari de la 600 la 300 de lei și de la 500 la 250 de lei pe an. „Sumele care au fost achitate în plus voi propune să fie regularizate la începutul anului 2024 când se plătesc taxele și impozitele locale”, a mai declarat primarul Sucevei.

Vă prezentăm lista cu cele 18 parcări cu plată din municipiul Suceava în care se va percepe un tarif de 100 lei/an pentru riverani și pensionari

Str. Mărășești- de la intersecția dintre Bd. 1 Mai și până la intersecția cu Bd. G. Enescu;

Str. Mărăști- de la intersecția cu Bd. G. Enescu și Str. V. Micle;

Parcare parc Mărășești (lângă MPO, zona Catedrală de pe strada Mărășești) cu intrare din Str. Mărăști;

Str. Mihai Viteazul – de la intersecția Str. Mărășești cu intersecția Str. N. Bălcescu;

Str. Simion Florea Marian ( parcările din jurul parcului Simion Florea Marian);

Str. Republicii- de la intersecția Str. Mihai Viteazul și până la intersecția cu Str. V. Bumbac;

Calea Burdujeni – de la intersecția dintre calea Unirii și Str. Cuza Vodă;

Parcările cuprinse între Str. Dimitrie Onciul și Str. Vasile Alecsandri (Punct termic 89 și Sinagoga Gah);

Parcările cuprinse între str. Dimitrie Onciul, Str. Plăieșilor și str. Meseriașilor ( zona Oficiul județean de Poștă și Parc Curtea Domnească);

Str. Dimitrie Onciul – de la intersecția Str. Curtea Domnească și până la intersecția cu Str. N. Bălcescu;

Parcările de pe str. Meseriașilor ( din zona curții interioare a imobilului cu sediu Agenția CFR și Orange);

Parcările cuprinse între str. Curtea Domnească și str. Nicolae Bălcescu ( parcările din spatele Colegiului de Artă Ciprian Porumbescu, Punct Termic Centru 1);

Parcările de lângă Calea Obcinelor intersecție cu str. Luceafărului ( parcările din jurul blocului T-64, fostul MotoVelo);

Parcările de pe Aleea Ion Grămadă;

Str. Avram Iancu de la intersecția cu strada Petru Rareș ( spre CMJ);

Strada Avram Iancu de la intersecția cu Str. Dimitrie Dan ( zona din spate Cuptorul de Aur și zona din spatele Pieței Agroalimentare Centrale);

Str. Scurtă de la intersecția cu Bdul 1 Mai până la intersecția cu Aleea Saturn;

Parcările de pe Aleea Saturn de la intersecție cu str. Scurtă până la intrarea în parcarea subterană de la Piața George Enescu, inclusiv zona cuprinsă dintre Piața G. Enescu și USV.