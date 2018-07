Deși pe tot parcursul competiției Exatlon, Ionuț „Jaguarul” și-a declarat dragostea pentru soția sa, Nela, iată că nici bine nu a ajuns sportivul în România, că s-au și adunat nori de furtună asupra relației sale. Ocupantul locului doi la Exalon și Nela s-au despărțit, potrivit click.ro.

Invitat la emisiunea „Wowbiz”, Ionuț a fost pus în fața declarațiilor soției. Aceasta nu s-a abținut din a-l acuza pe bărbat că a înșelat-o: „Da, ne-am despărțit, nu e clar? De îndată ce nu mai există nicio poză cu noi doi. Motivul e că nu știe ce vrea de la viață. Și încă ceva…el deja este într-o relație, deja este cu cineva. Nu cunosc detalii prea multe, eu am primit poze, el este cu cineva. Cu toate că mă sunase ieri, cineva, la prânz, care mi-a spus ca s-a intalnit cu Ionut cu noua lui iubită. Ieri am primit poză cu el, în pat cu persoana respectivă, dezbracati, înțelegi ce vreau să zic. N-am mai ținut legătura, ce aș putea să mai vorbesc eu cu el?! Tu îmi spui că vrei libertate și vrei să te bucuri de viață. Primul motiv pentru care am vrut să renunț a fost că el nu vrea să stea aici și să muncească.”, a spus Nela la emisiunea de la Kanal D, potrivit sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/ionut-de-la-exatlon-si-sotia-lui-s-au-despartit-femeia-il-acuza-de-infidelitate-m