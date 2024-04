Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, IPS Calinic, a dat dezlegare unui credincios sucevean să citească rugăciunile de pe telefonul mobil. ”Aș dori, dacă se poate, să îmi dați un răspuns la această nelămurire pe care o am. Rugăciunile, de orice fel, le putem citi și de pe telefon căutate pe Google sau este obligatoriu să fie citite doar din cărți?”, a întrebat credinciosul.

”Important este să fie citite. Post binecuvântat!”, a răspuns înaltul prelat